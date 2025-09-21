Sabine Moussier habla de su lucha contra sus enfermedades: ‘No se quita’ | VIDEO

Sabine Moussier habla de su lucha contra la enfermedad de Lyme

Sabine Moussier es una de las actrices que ha conseguido hacer un legado en el mundo de las telenovelas a pesar de que en los últimos años, ha enfrentado la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que no tiene cura.

Fue durante la pandemia de influencia en los años dos miles que Sabine Moussier fue diagnosticada en un inicio con Guillain-Barré y luego se definió que en realidad era enfermedad de Lyme, padecimiento que viven otros famosos como Justin Bieber o la esposa de Alexander Acha.

Te mostramos cómo se veía Sabine Moussier de joven. ı Foto: Instagram

Sabine Moussier habla de cuando comenzó con la enfermedad de Lyme

La actriz contó en entrevista con Yordi Rosado que fue mientras grababa una novela que comenzó con los síntomas de la enfermedad. En ese sentido, reveló que todo inició en una ocasión donde la maquillaron.

“Llegué a maquillaje, me sentía mal. Me estaba maquillando, se me salían las lágrimas. Llega Maité Perroni, me saluda y yo pegué el grito, me quité”, recordó sobre cómo sentía un gran dolor en el rostro.

En ese sentido, la famosa asegura que sufrió la picadura de la garrapata infectada que provoca la enfermedad cuando se encontraba en San Cristóbal de las Casas. Asimismo, se le diagnosticó en un inicio con Guillain-Barré, por lo que su tratamiento le provocó una fuerte hinchazón que le complicó la grabación.

“Es una enfermedad que no se quita, es muy fuerte”, aseguró al mencionar que los síntomas no son constantes, por lo que “es difícil que te crean” cuando te encuentras en un momento complejo del padecimiento.

Sabine agregó que en ese entonces, su mente comenzó a fallar: “Se me fue la memoria mucho, se me olvidaban las cosas. Me perdía [...] Mi cerebro estaba tan inflamado que no entraba bien la sangre, entonces no recibía oxigenación”, contó.

Fue con tratamientos y biomagnetismo para recuperar la movilidad que Sabine consiguió encontrarse en un momento óptimo de su salud.

La enfermedad autoinmune de Sabine Moussier

Cabe mencionar que Sabine Moussier padece de una enfermedad neurológica llamada neuropatía de fibras pequeñas, que afecta el sistema nervioso autónomo y causa dolor severo.

“Lo tengo controlado, de repente sí tengo mis brotes y me duele todo el cuerpo, es un dolor terrible”, lamentó, al asegurar que los padecimientos que ha enfrentado sí ha causado algún problema en su trabajo, al perder la exclusividad en la televisora donde trabajaba.