Sabine Moussier pidió salir LCDLF tras pelea con Gala Montes: ‘Se salió de las manos’ | VIDEO

Sabine Moussier habló en entrevista con Yordi Rosado sobre su participación en La Casa de los Famosos México, a un año de haber estado en el reality show donde se encontraba en el cuarto Tierra junto con los personajes más polémicos del programa.

Así fue como Sabine Moussier entró a LCDLF

De acuerdo con lo que relató Sabine Moussier, la actriz tuvo la oportunidad de estar desde la primera temporada de La Casa de los Famosos México y también la versión de Telemundo; sin embargo, no estaba segura de tomar el proyecto.

“A mi no me hables para estas cosa que acaban con vidas y con carreras”, dijo en ese momento la famosa al rechazar por primera vez el programa. Sin embargo, se convenció para la segunda temporada de la versión mexicana y entró con salmonelosis,

“No me gustó la experiencia, la acepto”, admitió. “No puedes conocer a la gente realmente, la energía que se vive y la casa que me toco a mí, que se salió de las manos, híjole, me costó mucho", agregó la famosa.

Además, la artista también admitió que le recomendaron que entrara en papel de villana, el cual quizás se vio afectado por su enfermedad que la llevó a no tener la presencia adecuada. “A mi me habían dicho entre como la mala y con pantalones”, dijo.

Sabine Moussier quiso salir de LCDLF

La actriz asegura que cuando sucedió el accidente del colchón de Sian, ella no estuvo de acuerdo con la broma que le hicieron al cubano. “Si estás enojada con la persona, eso ya no es una broma”, sentenció al aclarar porqué no estuvo de acuerdo.

Sin embargo, el momento en que perdió los estribos y quiso dejar el proyecto fue después de un enfrentamiento que tuvo con Gala Montes, que la llevó al límite, pues no quería que sus hijos la vieran pelear con una joven.

“Entré al confesionario porque estábamos todos en la sala, tenía que aguantar a Gala. Me dijo pinch* loca, pocos huevos y yo te lo juro que cuando me enojo, el diablo corre”, aseguró.

En ese sentido, la famosa pidió en el confesionario: “Jefecita, sácame de aquí por favor, Gala hace que se saque de control. Mis hijos que me están viendo para que vean como me hablan mal y como les contesto mal", recordó.

Como respuesta, La Jefa solo dijo que pasaría su petición “a las autoridades correspondientes”, sin dar más detalles a si sería posible su salida del programa.

“Tal vez la volvería a vivir”, admitió Sabine Moussier sobre estar en La Casa de los Famosos México 3, aunque también aseguro que “no conoce a nadie de allá adentro”, al recalcar que todos tenían sus estrategias y no eran ellos mismos en realidad.