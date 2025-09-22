Mujer Luna Bella recuerda su VIDEO en el metro a un año de la polémica: ‘Estuvo delicioso’

Ha pasado un año desde que Mujer Luna Bella rompió el Internet con un video íntimo que grabó desde el metro de la Ciudad de México con otras personas más, un clip que generó fuerte polémica en su momento por quienes criticaban la “falta a la moral” que cometieron los protagonistas del contenido íntimo.

Recientemente, en una entrevista con Rayito, Luna Bella dejó claro que no se arrepiente del video en el metro de la CDMX y que incluso, lo recuerda con mucho gusto, al asegurar que “estuvo delicioso” tener esa experiencia.

Luna Bella habla de su video en el metro de la CDMX

La actriz de cine para adultos recordó cómo fue que decidió grabar un video en uno de los medios de transporte más usados de la capital mexicana, al contar que fue el otro sujeto que sale en el video quien se lo propuso.

Él le dijo que todo su contenido era de él con alguna mujer sosteniendo relaciones sexuales en el metro, cosa que a ella le sorprendió bastante. “Se me iluminó, recordando el 2012, del metro de Monterrey. Es momento de hacer la remasterización, el 2.0″, dijo en aquel momento al recordar su video íntimo de hace más de una década.

“Él ya tiene todo cuadrado”, asegura, pues le mencionó que tenían que hacerlo en el último vagón del metro a una hora específica, destacando que solo tenían 1 minuto con 45 segundos para hacer lo que quisieran antes de salir del vagón.

Cuenta que tras encontrarse con el policía (que ella asegura, no sabía que tenía un cargo real), lo encontró con otro creador de contenido y les pidió que antes de entrar al vagón hicieran el juego previo.

Por ello, se escondían entre los botes y otras áreas para tratar de no ser vistos, mientras trataban de conseguir un vagón que estuviera relativamente vacío, hasta que lo encontraron y subieron.

“Yo ya andaba bien prendidota. Es que nada más de acordarme... Estuvo bien rico, estuvo delicioso. Me gusta el exhibicionismo la verdad”, expresó emocionada.

Así reaccionó Luna Bella a la polémica por el video

A pesar de que Luna Bella cuenta que la pasó muy bien en el momento, cuando se publicó el video, le sorprendió la reacción del público, ya que “fue una funa muy densa” e incluso, cuando salía de casa los días siguientes, se escondía por miedo a las amenazas que recibía.

La actriz contó que para ese entonces tuvo que viajar a la selva en Perú, por lo que desaparecer de redes sociales le ayudó a que “se calmaran las aguas”. A pesar de ello, la actriz aseguró que “se haría responsable” de lo que le tenía que pasar.

En ese sentido, admitió que no le habría molestado hacer servicio comunitario o pagar una multa si era necesario. “No me pueden ver cerquita del metro aquí en CDMX porque es detención”, reveló, “eso tampoco me puede porque ya he vivido de todo. SI estuviera en la cárcel haría una pinch* secta”, bromeó.