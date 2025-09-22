¿Quiénes son B King y Regio Clown? Colombianos desaparecidos en México

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió apoyo al gobierno mexicano para encontrar a B King y Regio Clown, artistas colombiano desaparecidos en medio de una gira por México. A través de una publicación en X, el mandatario detalló:

"Desaparecieron después de su concierto en Sonora [...] Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón“, escribió Petro y adjuntó una foto de búsqueda de B King.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Se sabe que ambos artistas viajaron a México para presentarse en eventos, pero desde el 16 de septiembre no hay detalles sobre su paradero. Por su parte, la Fiscalía de Sonora negó la posible relación de la desaparición con el estado y la vocera Paloma Terán Villalobos reiteró que no había registros de los músicos en territorio sonorense.

En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió las fichas de búsqueda el 21 de septiembre. La denuncia apunta a que B King y Regio Clown fueron vistos por última vez después de salir a un gimnasio en Polanco.

Días antes, ambos habían formado parte del evento Sin Censura Independence Day en el club ElectroLab, en Insurgentes Sur junto con otros DJ’s internacionales.

¿Quiénes son B King y Regio Clown?

El nombre real de B King es Bayron Sánchez Salazar. Tiene 31 años de edad y estuvo casado con la influencer Marcela Reyes. Es reconocido por sus temas de reguetón y música alternativa.

“Excelente, rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido. Vamos a romper en el nombre de Jesús de los Ejércitos”, fue su último mensaje antes de haber desaparecido.

B King mide 1.73 metros, tiene una greca en la ceja izquierda, tatuajes en los brazos y el pecho y vestía pants blancos y camiseta negra al momento de su desaparición.

Por su parte, Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Luis Herrera Lemos, tiene 35 años y mide 1.80 metros. Es originario de Valle del Cauca, es DJ y productor musical. Se sabe que el joven tiene tatuajes visibles, perforaciones y vestía ropa deportiva negra al ser visto por última vez,-

La desaparición de B King y Regio Clown se ha convertido en un tema de preocupación a nivel internacional, pues tanto México como Colombia mantienen activo el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown en redes sociales, además que el caso sigue bajo investigación por la FGJCDMX.