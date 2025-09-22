El caso de los DJ colombianos

Y han sido autoridades de al menos dos estados las que han actuado en el caso de los dos DJ de origen colombiano que se encuentran desaparecidos en nuestro país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda al Gobierno de Claudia Sheinbaum para localizar a sus conciudadanos. En un mensaje dijo que “desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizá por las mafias multinacionales que crecen en nuestro Continente”. Sin embargo, la fiscalía de esa entidad señaló que “no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora”. En tanto, la fiscalía de la Ciudad de México difundió en días pasados fichas en las que pide apoyo para localizar a Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y a Jorge Herrera, que usa el sobrenomnre de DJ Regio Clown, en las cuales se refiere que el último sitio donde fueron vistos fue en Polanco cuando iban al gimnasio. Ahí los datos.