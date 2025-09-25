“La misa oscura” de Ghost por fin se consuma

Tobias Forge, vocalista de Ghost, en uno de sus conciertos de la actual gira.

Después de cancelar su primer fecha en la Ciudad de México por un problema de salud del cantante Tobias Forge, la banda sueca Ghost ofreció su primer “misa oscura” y evangelizó a más de 20 mil fans que se dieron cita en el Palacio de los Deportes el día de ayer.

Y pese a que los ánimos a las afueras del recinto eran de incertidumbre y temor por otra posible cancelación, una vez que comenzó el espectáculo se desató la pasión y euforia.

Cerca de las 21:00 horas “El Papa V Perpetua”, encarnado por Tobias Forge, apareció en el escenario acompañado de sus “Nameless Ghouls” para comenzar la ceremonia demoniaca con “Peacefield” y “Lachryma”, canciones de su último álbum Skeletá.

El Tip: La escenografía mezcla simbolismo gótico y brutlismo; fusiona el dramatismo de las catedrales con las líneas austeras de las formas modernistas de hormigón.

El diseño del escenario para sus rituales en el Palacio de los Deportes era semicircular, un techo de luces en forma de cruz alumbraba el escenario y al fondo vitrales completaban la estructura.

El show de Ghost no se basa sólo en lo musical sino también en la parafernalia para lograr que sea como una gran obra de teatro, por ello, en el momento en el que comenzó a sonar “Spirit”, “Per Aspera ad Inferi” y “Elizabeth” todo se tornó más tétrico y terrorífico. La siguiente pieza en la setlist, que mezcló canciones recientes con clásicos, fue “Call Me Little Sunshine”.

La nueva etapa conceptual que vive Ghost ha cambiado para el ahora llamado “Papa V Perpetua”, quien esta vez utilizó un traje que mezcla el color negro y el plata; para la máscara ahora sólo abarca la mitad superior del rostro y es semejante a un cráneo. Los “Nameless Ghouls”, ahora usan máscaras plateadas, trajes negros y sombreros de copa.

La noche continúo con canciones como “Devil Church”, “Darkness at the Heart of My Love”, “Satanized” y la muy coreada “Ritual”. Hasta el cierre de esta edición todavía faltaban canciones emblemáticas como “Year Zero”, “Mary on a Cross”, “Dance Macabre” y “Square Hammer”.