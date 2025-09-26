Detienen a influencer Angie Miller por investigación sobre muerte de B-King; era su pareja

Detienen a creadora de contenido Angie Miller, por investigaciones por muerte de B-King (su pareja) y Regio Clown.

Autoridades mexicanas detuvieron a la actriz y creadora de contenido venezolana Angélica Torrini, conocida como Angie Miller, quien es investigada por la desaparición y localización sin vida en nuestro país de su pareja, el cantante colombiano B-King, así como el compañero de éste, el DJ Regio Clown.

Así fue confirmado mediante una ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se indica que la creadora de contenido fue detenida el martes 23 de septiembre, a las 08.15 horas, en Tlalnepantla, Estado de México.

Apenas unas horas antes, la creadora de contenido había sido reportada desaparecida, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había emitido una ficha de búsqueda para localizarla.

Hasta antes de que se confirmara su detención, se contaba con información de que había sido vista por última vez en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Angie Miller era pareja del colombiano desaparecido, B-King. ı Foto: IG @soyangiemilleroficial_

Lo anterior es relativamente cerca de donde, según la información preliminar, fueron vistos por última vez B-King y Regio Clown, en Polanco, al salir de una fiesta.

Asimismo, la desaparición y posterior detención de Angie Miller ocurre poco después de que los cuerpos de los músicos colombianos fueron encontrados sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

Angie Miller había sido reportada desaparecida. ı Foto: Fiscalía de la CDMX

“Este lunes 22 de septiembre los familiares de Byron Sánchez Salazar [B-King] lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en San Pedro Barrientos”, detalló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en un comunicado.

La desaparición de los músicos venezolanos fue un tema controversial en México, toda vez que el caso se dio a conocer primero por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió colaboración al Gobierno de nuestro país para encontrar a sus connacionales.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que autoridades federales y capitalinas ya llevaban a cabo todas las investigaciones pertinentes, mismas que se encuentran en curso.

