La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda para localizar a la cantante y actriz venezolana Angie Miller, quien estuvo presente en el último concierto de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, recientemente encontrados sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

Según la información proporcionada por las autoridades capitalinas, Angie Miller, presuntamente pareja sentimental de B-King, fue vista por última vez el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Se sabe que la actriz tiene una hija de dos años que la espera en casa.

Reportan desaparición de Angie Miller, pareja del cantante colombiano B-King

La desaparición de Angélica Yetsey Torrini León, conocida artísticamente como Angie Miller, fue reportada poco tiempo después del hallazgo sin vida de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, con quienes compartió escenario en su última presentación en la Ciudad de México.

La joven originaria de Venezuela formaba parte del equipo artístico que acompañaba a los intérpretes durante su gira por la capital mexicana. Además, se especula que tenía una relación sentimental con B-King.

Familiares y amigos de Angie Miller reportaron la ausencia de la actriz luego de que perdieran contacto con ella por más de 24 horas, generando una gran preocupación entre sus allegados, quienes temen que pueda haber sido víctima de un delito.

Agregaron que Angie no ha respondido llamadas ni mensajes desde el 23 de septiembre, fecha en la que fue vista por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, según lo señalado por la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Este documento oficial fue compartido públicamente por las autoridades la noche del mismo día. En la ficha se detallan algunas de sus características físicas y señales particulares que podrían facilitar su identificación.

Se menciona que Angie Miller mide aproximadamente 1.60 metros, tiene cabello rubio, y posee varias marcas distintivas, entre ellas una cicatriz de cesárea en el abdomen, un tatuaje en el pecho con la palabra “Mia”, una carta de corazones y una enredadera en su brazo izquierdo, un rayo detrás de la oreja derecha, una fecha grabada en el antebrazo derecho, y un corazón en la muñeca del mismo lado.

Angie Miller fue reportada como desaparecida ı Foto: IG @soyangiemilleroficial_

Aunque no se tiene información precisa sobre la ropa que vestía el día de su desaparición, estos detalles han sido proporcionados con la esperanza de que la ciudadanía pueda colaborar con cualquier dato útil. Las autoridades pusieron a disposición el número telefónico 55 5484 0430 para recibir reportes o indicios relacionados con el caso de desaparición de la supuesta pareja del cantante colombiano B-King.

La desaparición de Angie Miller ha generado consternación en redes sociales debido la cercanía con el crimen de los músicos colombianos. Las investigaciones continúan, mientras amigos, familiares y seguidores de la artista exigen su pronta localización y piden justicia.