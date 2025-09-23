Marcela Reyes, ex novia de B King, lamenta la muerte del cantante: ‘Estoy devastada’

La joven famosa Marcela Reyes compartió su dolor ante la muerte de B King, quien fue su pareja por siete años. El artista colombiano fue asesinado en México y ahora, ella compartió que ha recibido amenazas contra su hijo menor de edad.

Y es que tras varios días desaparecidos, este lunes 22 de septiembre se confirmaron las muertes de B King y Regio Clown, DJ’s colombianos que fueron vistos por última vez saliendo de un Smart Fit y que habrían sido hallados en el Estado de México, siendo identificados por sus tatuajes.

Los colombianos Jorge Luis Herrera (Regio Clown) y Byron Sánchez (B-King), en imágenes de archivo. ı Foto: Especial

Marcela Reyes lamenta la muerte de B King y comparte amenazas

Después de que la noticia se extendiera a Colombia, la ex novia del cantante Bayron Sánchez, Marcela Reyes, lamentó el fallecimiento del artista. La mujer había publicado anteriormente el comunicado donde pedían hallar con vida a los artistas y posteriormente, hizo públicas amenazas que comenzó a recibir a partir de la desaparición de su ex.

Horas después de evidenciar que su familia se encuentra en riesgo, Reyes lamentó la muerte de B King a través de un mensaje en sus historias de Instagram.

“Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabra”, señaló, “mientras allá afuera la vida continúa llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles”, agregó.

Marcela Reyes lamenta la muerte de B King y comparte amenazas ı Foto: IG: @marcelareyes

Sobre el músico mencionó: “Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”; expresó.

Marcela pidió que Dios “reciba en sus brazos” y “le de descanso eterno” al artista, además de que la familia del hombre encuentre fortaleza en medio del dolor.

La creadora de contenido mostró también una captura de pantalla en donde dan a entender que su hijo podría desaparecer, sin revelar quién fue la persona que le envió esos aterradores mensajes. “Sé de dónde provienen estas amenazas y sé cuál es su intención”, aseguró.

¿Quién es Marcela Reyes, ex novia de B King?

Marcela es una empresaria, influencer y DJ colombiana conocida como “La Reina de la Guaracha”. Nació el 3 de mayo de 1990 en el país latinoamericano y su estilo musical y estético la ha convertido en alguien influyente en redes sociales, pues solo en Instagram alcanza el millón de seguidores.

Se sabe que Marcela Reyes tiene un hijo pequeño que llegó a convivir con B King, quien no era su padre biológico. Valentino nació de la relación anterior de la mujer con Daniel Salinas, DJ Exotic.

Se dice que Marcela y Bayron terminaron por problemas de consumo de sustancias, lo que provocó fuertes diferencias entre ambos y un distanciamiento, según contó el músico en un programa colombiano.