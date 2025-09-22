Hallan muertos a los DJ’s colombianos B King y al DJ Regio Clown

B King y Regio Clown, colombianos desaparecidos en México, han sido encontrados sin vida. La información fue revelada por el periodista Antonio Nieto ‘Siete Letras’ a través de su cuenta en la red social X y posteriormente, confirmada por la Fiscalía del Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, B King y Regio Clown fueron identificados gracias a sus tatuajes. Hasta ahora, las investigaciones siguen en curso para determinar la causa del crimen contra los colombianos.

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de dos cuerpos que podrían corresponder a los músicos colombianos, el rapero B King y al DJ Regio Clown, quienes fueron vistos por última vez en calles de Polanco, en la CDMX. Continúan las diligencias de… pic.twitter.com/aFgJzz018g — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 22, 2025

La Fiscalía de la CDMX informó a través de un comunicado que los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

“Hallan sin vida a DJ’s colombianos. Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera fueron secuestrados en Polanco y encontrados en Edomex”, señaló el comunicador ‘Siete Letras’, quien compartió una foto del brazo del cantante.

De acuerdo con su información, ambos artistas “estaban desmembrados y con un narcomensaje firmado por la Familia Michoacana”. En su publicación, Nieto agregó los afiches de búsqueda de ambos, B King y Regio Clown.

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, se leía en el mensaje, de acuerdo con el periodista.

Reportan que los DJ’s colombianos B King y Regio Clown fueron hallados sin vida ı Foto: Captura de pantalla

La desaparición de B King y Regio Clown

Fue el pasado 21 de septiembre que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a las autoridades mexicanas para encontrar a los famosos que desaparecieron en su territorio.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora [...] Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón“, escribió Petro.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Posteriormente, la Fiscalía de Sonora negó la posible relación de la desaparición con el estado, al mencionar que no habían registros de los músicos en el territorio sonorense.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) estuvo a cargo de la búsqueda, pues se dice que B King y Regio Clown fueron vistos por última vez después de salir a un gimnasio en Polanco, zona de la capital del país.

Días antes, ambos habían formado parte del evento Sin Censura Independence Day en el club ElectroLab, en Insurgentes Sur junto con otros DJ’s internacionales. Tras varios días desaparecidos, los famosos habrían sido hallados sin vida.

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y Regio Clown, siguen las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y su homóloga en CDMX.