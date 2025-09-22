Sheinbaum instruye a Gabinete de Seguridad indagar muerte de músicos colombianos Regio Clown y B-King

B-King y Regio Clown, los músicos colombianos hallados sin vida en el Estado de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó al Gabinete de Seguridad trabajar en conjunto con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para esclarecer la desaparición y muerte de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, y Bayron Sánchez Salazar, B-King.

La instrucción, indicó el Gabinete en una breve tarjeta informativa, es para que las secretarías de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) se coordinen con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde ambos músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre.

“Las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho”, señaló el Gabinete de Seguridad.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico trabajan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @FiscaliaEdomex en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 22, 2025

Petro responsabiliza a “política antidrogas que no es antinarcotraficante”

El domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una solicitud en redes sociales, dirigida a su homóloga Claudia Sheinbaum, para localizar con vida a los jóvenes de 31 y 35 años.

Tras darse a conocer su hallazgo sin vida, este lunes el mandatario atribuyó los hechos a una “política antidrogas que no es antinarcotraficante” .

A través de la rede social X, Petro sostuvo que los músicos fueron ultimados en territorio mexicano.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos… Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió.

Mencionó, además, que existe una “mafia internacional” que ha incrementado su fuerza, de lo cual responsabilizó a la “guerra contra las drogas, que ha tenido impacto en Latinoamérica.

“Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, escribió.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

SRE promete a Colombia “investigación exhaustiva”

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya se puso en contacto con la cancillería colombiana para, además de lamentar la muerte de ambos jóvenes, asegurar que se realizará una investigación profunda para aclarar los hechos.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana. Asimismo reitera, como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia, que se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”, dijo en su cuenta oficial en redes.

Asimismo, subrayó que se mantendrá el diálogo abierto y la colaboración entre ambas instituciones nacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana.



Asimismo reitera, como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia, que se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 22, 2025

