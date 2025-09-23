Filtran video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clown

La muerte de B King y Regio Clown ha sido uno de los casos más sonados en los últimos días, pues fue hace solo un par de días que el presidente de Colombia pidió ayuda al gobierno mexicano para encontrar a sus ciudadanos, que fueron desaparecidos en la CDMX.

Posteriormente, se dio a conocer que cuerpos recogidos desde el 17 de septiembre pertenecían a B King y Regio Clown. Se confirmaron sus identidades este lunes 22 de septiembre gracias a los tatuajes de los DJ’s colombianos.

Los colombianos Jorge Luis Herrera (Regio Clown) y Byron Sánchez (B-King), en imágenes de archivo. ı Foto: Especial

Los famosos habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre, tras salir de un gimnasio de la cadena Smartfit en Polanco y se habían presentado anteriormente en un evento en avenida Insurgentes.

Filtran video del lugar donde encontraron muertos a B King y Regio Clown

Las imágenes fueron compartidas por Fuerza Informativa Azteca y muestran el sitio donde localizaron los restos de los cantantes, cuyos nombres reales eran Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

En el video, podemos ver a elementos de seguridad pública y la zona acordonada. De acuerdo con el reporte citado en el medio de comunicación antes mencionado, los cuerpos de los artistas se encontraban desmembrados. En ese sentido, revelan que los encontraron en costales.

“Este lunes 22 de septiembre los familiares de Byron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en San Pedro Barrientos”, detalló el comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Los cuerpos de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, desaparecidos en la #CDMX desde el pasado 16 de septiembre, fueron localizados en costales sobre la carretera federal México-Cuautla, a la altura de la comunidad de San Andrés Metla.



Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y no descartan la posibilidad de un ajuste de cuentas de bandas criminales que operan en la zona. En ese sentido, se ha especulado que junto con los cuerpos, se habría encontrado un narcomensaje de la Familia Michoacana.

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, se leía en el mensaje, de acuerdo con el periodista Antonio Nieto ‘Siete Letras’.

Cabe destacar que la aparición de los cuerpos de B King y Regio Clown en el Estado de México, confirmó lo dicho por el mánager del artista paisa, quien indicó que la ubicación del celular lo mostraba a 45 minutos de Polanco. Siguen las investigaciones en torno al caso por parte de las autoridades responsables en CDMX y Edomex.