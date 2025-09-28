¿Quién era la mamá de Mario Castañeda, voz de Gokú en español latino?

Recientemente se dio a conocer que la madre del actor de doblaje mexicano Mario Castañeda falleció, por lo que tuvo que cancelar compromisos de trabajo para viajar a México y estar con su familia en este sensible momento.

La participación del famoso en la Comic Con Ecuador Cuenca también fue cancelada, así lo informó el propio Mario a través de un video. Los seguidores de quien da voz a Gokú en la versión en español latino de la serie de anime Dragon Ball Z, le expresaron sus condolencias en redes sociales y le agradecieron por, pese al difícil momento que está pasando, se haya tomado un tiempo para explicar su ausencia en el evento.

¿Quién es Mario Castañeda?

Mario Castañeda es un reconocido actor de doblaje, director y locutor mexicano, que nació el 29 de junio de 1962 en Irapuato, Guanajuato, México. Es ampliamente reconocido por ser la voz en español latino de Gokú adulto en la popular serie de anime Dragon Ball Z, papel que lo catapultó a la fama en toda América Latina y acompañó a varias generaciones.

Estudió actuación en el Instituto Andrés Soler, uno de los centros de formación artística más importantes de México, lo que le permitió iniciar su carrera en el doblaje a principios de los años 80.

Mario Castañeda ha dado voz a personajes icónicos del cine y la televisión a lo largo de su trayectoria, incluyendo a Bruce Willis (en muchas de sus películas), Jim Carrey, Keanu Reeves, Steve Carell, y a Kevin Arnold adulto en la famosa serie Los años maravillosos.

Su versatilidad y carisma lo han convertido en una de las voces más reconocidas del medio y un actor muy querido entre el público de todas las edades. Debido a ello, su voz única tampoco ha perdido vigencia.

Sobre su vida personal se tiene poca información, pues es conocido por mantener su vida familiar en privado. Sin embargo, se sabe que está casado y que tiene hijos, uno de ellos también se dedica al doblaje.

El actor Mario Castañeda ha participado en numerosos eventos de cultura pop y anime como en La Mole (México), Anime Expo, UltraCon Comic Con (Florida, EU), Ani-Con, Comic Boom (Venezuela)y otras convenciones a nivel internacional, donde es constantemente aclamado por los fans.

¿Quién era la mamá de Mario Castañeda?

Como te comentamos, la mamá de Mario Castañeda falleció en días recientes. Sin embargo, no se tiene mucha información sobre ella.

El actor de doblaje ha compartido algunas fotos junto a su madre, quien tendría más de 75 años.

El actor de doblaje Mario Castañeda y su mamá ı Foto: IG @mario_c_castaneda