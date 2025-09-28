Tom Holland revela detalles de su estado de salud tras accidente en el set de Spiderman 4

Hace unos días, Tom Holland despertó preocupación entre sus seguidores a revelarse que había sido hospitalizado por un accidente durante el rodaje de Spiderman: Brand New Day, cuarta entrega de la saga. El actor de Marvel habría sufrido una contusión en la cabeza.

El público mostró gran preocupación ante lo que le había sucedido a Tom Holland y qué tan grave era el asunto, ya que el rodaje de Spiderman 4 tuvo que suspenderse por un par de días después del incidente, aunque él no dejó sus otros pendientes profesionales de lado, pues ha sido captado en eventos posterior a lo ocurrido.

PRAY FOR TOM HOLLAND 🙏 pic.twitter.com/W3zMZguF8K — MCU Film News (@MCUFilmNews) September 22, 2025

Tom Holland comparte su estado de salud

Después de varios días de incertidumbre, el famoso finalmente emitió una declaración en torno a su estado de salud, dejando ver que se encuentra todavía en recuperación después del accidente que habría ocurrido cuando supuestamente falló un cable de seguridad.

Su declaración llegó después de haber asistido brevemente a la cena de beneficencia de The Brother’s Trust, donde acudió en compañía de su prometida Zendaya. Ante esto, compartió que se encuentra bien, aunque tuvo que retirarse antes de lo previsto del importante evento.

“Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido”, escribió el actor.

Adjuntó su mensaje con un video del evento, donde lo podemos ver en compañía de Zendaya y las amenidades, como un stand de la cerveza Bero (marca del histrión) así como los asistentes que además de personas influyentes, también fueron algunos perritos.

The Brothers Trust es la organización benéfica fundada por Tom Holland en compañía de su familia. La intención es apoyar a fundaciones benéficas más pequeñas que necesitan financiamiento y visibilidad desde el año 2016. Los fondos son recaudados aprovechando la popularidad de Tom como actor, lo que ayuda a crear oportunidades en áreas como la salud y la educación.

¿Qué le pasó a Tom Holland?

El actor tuvo una contusión cerebral leva después de un accidente en el set. El incidente ocurrió cuando una maniobra salió mal, de acuerdo conThe Sun. Si bien nadie más salió herido, se especulaba que una persona más fue atendida por personal especializado de la salud.

Se desconoce si Tom Holland podrá seguir realizando las acrobacias en Spiderman: Brand New Day como era la costumbre o por el contrario, tendrá que dejar las mismas a sus dobles de riesgo, para evitar una mayor complicación de salud que pueda afectar su día a día.