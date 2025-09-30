¿Cuál es el estado de salud de Roberto Tello? Comediante hospitalizado de emergencia

Roberto Tello ‘El Coreano’ se encuentra hospitalizado de emergencia. El actor que forma parte de la serie Una Familia de Diez por su papel de Romualdo Brayan del Toro, ha sufrido fuertes lesiones después de un accidente en casa.

¿Qué le pasó a Roberto Tello?

El accidente de Roberto Tello ocurrió cuando perdió el equilibrio y cayó de espaldas mientras se encontraba en el patio de su casa. El hombre se golpeó fuertemente en la nuca, la espalda, la pierna y el hombro.

La fuerza del golpe provocó que su brazo derecho comenzara a adormecerse y que perdiera el conocimiento. Ante esto, ‘El Coreano’ fue trasladado de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica especializada.

Según se ha reportado, su estado de salud es estable, aunque no se sabe mucho más al respecto. Se espera que el comediante mantenga un reposo absoluto, lo que podría interferir con proyectos que pueda tener en puerta.

A través de sus redes sociales, el actor de ha limitado a compartir imágenes de su día a día, así como de su trabajo y también sobre alguna consulta médica hace varios días, sin ahondar mucho más respecto a ello.

La trayectoria de Tello abarca una amplia variedad de producciones televisivas. Egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), ha formado parte de telenovelas como Muchachitas, Dos Mujeres, un Camino, El Premio Mayor, Tú y Yo, La Piloto y Vencer el Pasado, entre otras.

El apodo de ‘El Coreano’ le fue otorgado por su interpretación en la telenovela Volver a Empezar, donde compartió créditos con Yuri y Chayanne.