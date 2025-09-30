¿De qué murió la influencer Paola Caldera? Tenía 30 años y luchó contra dura enfermedad

La muerte de Paola Caldera ha sorprendido a la comunidad digital. Fue el pasado 22 de septiembre que se informó sobre su fallecimiento a través de su cuenta de TikTok, pero hasta apenas ha comenzado a hacerse viral.

Con solo 30 años de edad, la historia de Paola Caldera resultó conmovedora para sus seguidores, pues muchos la conocieron en los últimos meses, cuando hablaba de su vida cotidiana en Estados Unidos y también de los retos que enfrentaba después de ser diagnosticada con una enfermedad fulminante.

¿De qué murió Paola Caldera?

Fue en 2024 que la vida de la joven dio un giro inesperado, cuando tras fuertes dolores de cabeza, un médico la diagnosticó con leucemia linfoide. “En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón”, reflexionó.

A través de redes sociales, compartió imágenes junto a sus personas cercanas, su pareja e hijos, además de lo complicado que era enfrentar la cruel enfermedad con el paso del tiempo, teniendo que cortar su cabello por las quimioterapias.

La influencer buscó mantener una visión positiva a pesar de las circunstancias, al estar convencida de que podría superar el cáncer. Decidió documentar parte de su proceso en línea, incluyendo altibajos y también momentos de su vida diaria y celebraciones especiales.

La última publicación de la mujer hecha por ella misma en TikTok fue el 22 de agosto y compartió que había sido por aislamiento debido a la enfermedad que no había subido demasiado videos, aunque no por ello dejó de celebrar su cumpleaños 30.

El 21 de septiembre, la familia de Paola Caldera publicó un video que recopila varias fotos de la joven con una canción romántica urbana. En la descripción, explicaron: “Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles”.

“La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola caldera tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros”, finaliza el mensaje.