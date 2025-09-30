¿Qué le pasó a Toñita que apareció en silla de ruedas?

Hace unas horas, la cantante Toñita despertó la preocupación de sus fans al aparecer en silla de ruedas. La artista compartió a través de la plataforma de TikTok que tuvo un fuerte accidente mientras cambiaba de sala en un aeropuerto.

Toñita sufre aparatosa caída en el aeropuerto

“Estoy en el aeropuerto, acabo de perder mi vuelo”, contó Toñita sobre su viaje a Guadalajara y como un retraso en el itinerario de los aviones hizo que tuvieran que desplazarse de la sala 10 a la 19 del aeropuerto en el que se encontraba.

@tonitamusic @Viva Aerobus valiendo magresita su vuelo se retrasa, nos mueven de sala 10 a 19 me resbaló por su piso me lastimo continuo y luego nos vuelven a mover me vuelvo a resbalar en su piso mi pie ya no soporta y me lastimo más y solo pedí unos segundos en lo que llegaban los paramedicos por que me lastime mi tobillo y nos dejo el avión no podían esperar pero nosotros como pasajeros debemos aguantar 😡 #artista #morena #latina #Toñita #❤️ ahora debo esperas a ver en que vuelo nos envían jijos ♬ sonido original - ToñitaArtista

“Para colmo de mi mala suerte el piso estaba súper resbaloso y ya mero me rompo la cara. Sentí el jalón de mi tobillo izquierdo, pero pues era soportable”, compartió. La cantante explicó que después de llegar a la nueva sala, nuevamente le indicaron un cambio, ahora a la sala 12.

De ese modo, volvió a tener un incidente: “Otra vez me resbalé por el piso que estaba de la fregada. Entonces ahí ya sentí el jalón feo, pedí ayuda y me lastimé el tobillo”, contó.

La artista dejó clara su molestia, al indicar que “no es culpa de uno” lastimarse el tobillo y que debieron de haberla esperado, ya que ella había llegado al aeropuerto a tiempo. “Ellos sí respetan los horarios de vuelo pero mandan al pasajero de un lado a otro y uno tiene que hacerlo y si uno se parte la madre, pues bueno...”, expresó molesta.

Asimismo, la famosa compartió que se encontraba “lastimada y con dolor”, además de mostrar durante el video su tobillo vendado. “Solo pedí unos segundos en lo que llegaban los paramédicos por que me lastime mi tobillo y nos dejo el avión, no podían esperar pero nosotros como pasajeros debemos aguantar", se quejó en la descripción del video.

Horas después, Toñita compartió que le hicieron una radiografía para saber la gravedad del accidente y qué le había pasado. Después, compartió que se encontraba “ya de pie” y mejor después del accidente.