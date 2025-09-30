¿Quién era y de qué murió Yolanda García Duhalt ‘Toska Nina’?

Se dio a conocer la muerte de la actriz Yolanda García Duhalt, reconocida artista mexicana que tuvo una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, por lo que el cine y la música nacional se encuentra de luto.

¿De qué murió Yolanda García Duhalt?

La noticia se dio a conocer a través de una publicación de la Asociación Nacional de Actores que escribió que la organización “lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Yolanda García Duhalt ‘Toska Nina’“, comenzó.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Yolanda García Duhalt “Toska Nina”, miembro de nuestro sindicato y huésped de “La casa del Actor”. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/HRaJM4vTaG — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 29, 2025

“Miembro de nuestro sindicato y huésped de La casa del Actor. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, finalizó el breve mensaje, sin revelar la causa de muerte de la famosa.

La mujer tenía 85 años de edad y su muerte fue anunciada el 29 de septiembre. Si bien se desconoce si tenía alguna enfermedad o porqué murió, se sabe que pasó sus últimos días en La casa del Actor, casa de descanso para actores retirados, fundada por Mario Moreno ‘Cantinflas’.

¿Quién era Yolanda García Duhalt?

Yolanda García Duhalt, también conocida como ‘Toska Nina’, destacó por ser Señorita México en 1957, lo que la hizo llamar la atención de varios productores de televisión.

Destacó durante la época de oro del cine en México, donde obtuvo el cariño del público, convirtiéndose en una importante figura de la televisión mexicana. Dentro de la carrera de la reconocida artista, destaca que también incursionó en el mundo de la música al convertirse en cantante.