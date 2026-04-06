Confirman segunda temporada de La Oficina con divertida broma al elenco | VIDEO

La Oficina se convirtió en pocas semanas en una de las series favoritas entre los suscriptores a la plataforma de Prime Video con solo ocho episodios, por lo que la noticia de una segunda temporada era lo más esperado por muchas personas.

Ahora, se dio a conocer a través de un video publicado por Prime Video que La Oficina ya tiene una segunda temporada confirmada y nos enteramos al mismo tiempo que el resto del elenco principal de la serie y muy al estilo del proyecto.

CONFIRMADO: Variety reporta que Prime Video ha renovado a LA OFICINA para una segunda temporada tras el éxito que tuvo la primera temporada de la adaptación mexicana de The Office. pic.twitter.com/pFsoz0s0WD — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) April 6, 2026

Así confirmaron la segunda temporada de La Oficina

En las cuentas de Prime Video, se publicó un video de poco más de dos minutos, en el que podemos ver al elenco de la serie cuando se conecta a una videollamada grupal. Entonces, es Gaz Alazraki quien toma la palabra.

“Nos habló Amazon con un poco de nervio. Hay un poco de descontrol en las líneas de comunicación, cada quien habla en diferentes cuentas. Nos pidió que hagamos una plática general de cuáles lineamientos necesitamos que se sigan”, comienza.

Por su parte, Marcos Bucay señala que ciertos parámetros de los contratos fueron “violados” con ciertas declaraciones. “Villa, me llegó un rumor de que diste un par de spoilers...Si queremos hacer más temporadas no podemos caer en eso”, contó.

Fue entonces que, después de un regaño por subir fotos del detrás de cámaras y otras cuestiones, Gaz dice: “Todo esto es para dejarles saber que la segunda temporada está confirmada”, revela.

Hemos leído todos sus comentarios y junto a Gaz Alazraki y Marcos Bucay les tenemos una noticia… #LaOficinaMX pic.twitter.com/3PzeZvTREE — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) April 6, 2026

Los actores comienzan a reír y se muestran aliviados al darse cuenta de que el regaño era completamente falso y que en realidad no hubo ningún problema con los videos que han estado publicando y que al contrario, la reacción en redes sociales ha sido excelente.

“Le dio un infarto a Villita”, bromea Fernando Bonilla, mientras que todos se muestran muy aliviados. “Yo iba a decir que nomas puras fotos subo”, comentó Guillermo Quintanilla, quien interpreta a Don Abel.

De este modo, fue confirmada la segunda temporada de La Oficina. Algunas reacciones en redes sociales por el anuncio fueron: