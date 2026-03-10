Lucía Gómez-Robledo adelanta que La Oficina no será una copia de The Office

Este 13 de marzo llega a Prime Video la serie mexicana La Oficina, adaptación latina de The Office que busca enmarcar la cultura godín en el exitoso formato tipo falso documental que ha despertado la curiosidad de los fans de la serie original. “Internet hizo sus predicciones y creo que se van a equivocar”, adelantó la actriz Lucía Gómez-Robledo en entrevista con La Razón.

La artista participa en La Oficina como Daniela, una mujer que llega desde la empresa madre del corporativo de la Ciudad de México a Aguascalientes para hablar del acoso en el lugar de trabajo, una temática con la que asegura que “hay mucho material para la comedia”. Sobre su participación, explicó: “Donde hay personajes muy singulares, yo vengo de fuera. Soy de los ‘normales’, por así decirlo”.

Lucía Gómez-Robledo es Daniela de corporativo en La Oficina ı Foto: Cortesía

“Fue la semana de rodaje más divertida de mi vida [...] The Office, ya sea la versión estadounidense o la del Reino Unido, son proyectos muy queridos, así que formar parte de algo así es extraordinario. De hecho, estaba muy triste cuando tuve que regresar a mi casa”, confesó sobre su participación.

Al hablar de lo que nos espera con la versión mexicana dirigida por Gaz Alazraki, Gómez-Robledo definió a la producción como “muy auténtica”, y celebró el empeño de Alazraki y Marcos Bucay “de investigar la cultura corporativa, sobre todo en empresas familiares en México”.

“Además, fue muy acertado descentralizar la oficina y no hacerla chilanga. Creo que va a resonar con muchísima gente en el país”, mencionó, “la investigación está basada en experiencias reales de millones de personas que trabajan en las llamadas ‘chambas godín’, en ese universo muy particular mexicano donde el jefe es el nieto y el nieto no es tan bueno como el abuelo. Así funcionan muchísimas empresas”, reflexionó.

Uno de los factores más cuestionados para muchos era qué tan fiel sería esta producción mexicana con respecto a la serie británica original; sin embargo, Lucía menciona que no se trata de algo por lo que deberíamos de preocuparnos. “No es una calca de las versiones anteriores. Tiene muchos personajes nuevos y mucha libertad”, precisó.

“Lo interesante es que cuenta algo distinto. Los que conocemos The Office nos vamos a divertir viendo algo con un formato similar, pero con una historia y personajes completamente nuevos”, agregó. Asimismo, promete que el humor mantiene la frescura gracias al espacio para la improvisación, así como la irreverencia como elemento principal para la comedia.

En ese sentido, destacó el trabajo de Fernando Bonilla, quien interpreta al protagonista de La Oficina, Jerónimo Ponce. “Lo divertido del personaje de Fernando Bonilla es que dice todo lo que no se debe decir, lo que la gente normalmente no dice por educación o prudencia. Eso lleva a situaciones muy chistosas porque es como el grillo maligno de mucha gente: dice exactamente lo que piensa, sin filtro”, celebró.

Lucía Gómez-Robledo formará parte del cuarto episodio de La Oficina y continúa con muchos proyectos para el resto del año, preparando nuevos personajes y cerca de estrenar una película independiente de terror psicológico cuyo título aún no se ha revelado.