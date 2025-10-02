Steve: Fecha de estreno, de qué trata y reparto de la nueva película de Cillian Murphy

Steve es la nueva película del actor Cillian Murphy, conocido mundialmente por su trabajo en producciones como la serie Peaky Blinders o en la cinta Oppenheimer. Este drama ambientado en la Inglaterra de los 90 está basado en Shy, la obra de Max Porter.

La cinta protagonizada por el ganador del Premio de la Academia promete ser una historia llena de reflexiones sobre la educación y las dificultades a las que se enfrentan los alumnos problemáticos en un mundo que los excluye y estigmatiza.

¿De qué trata Steve?

Dirigido por Tim Mielants, Steve es una película que está ambientada a mediados de la década de los 90. Sigue un día decisivo en la vida de Steve (interpretado por Cillian Murphy), el director de un centro de reinserción para jóvenes problemáticos que tienen que luchar por salir adelante en un mundo que les ha dado la espalda cuando más lo necesitan.

Mientras Steve lucha por evitar el cierre del reformatorio y mantener el centro en funcionamiento, también debe confrontar sus propios graves problemas de salud mental. La presión constante del trabajo lo obliga a buscar un equilibrio entre sus responsabilidades y sus emociones.

Al mismo tiempo, se presenta la historia de Shy (interpretado por Jay Lycurgo), un joven con un pasado complicado. Está atrapado entre lo que fue y lo que podría ser, pero busca hallarle sentido a su vida.

Sin embargo, sus tendencias autodestructivas, adicciones y episodios violentos contrastan con su vulnerabilidad.

¿Cuál es la fecha de estreno de la nueva película de Cillian Murphy?

La película protagonizada por Cillian Murphy podrá verse a partir de mañana, viernes 3 de octubre, a través de Netflix. Para disfrutar de la cinta sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming.

Este drama británico dirigido por Tim Mielants tiene una duración total de una hora y 33 minutos.

En una escuela de reeducación en la Inglaterra de los 90, un grupo de jóvenes al borde del fracaso reciben su última oportunidad.



'Steve'. Con Cillian Murphy, ganador del Premio de la Academia. Estrena mañana en Netflix. pic.twitter.com/Gy7rFXpUz8 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 2, 2025

Reparto de la película Steve

El reparto de Steve está conformado por artistas de alto nivel, como:

Cillian Murphy, conocido por su participación en Oppenheimer y la serie Peaky Blinders.

Tracey Ullman, actriz de Sra. América y de El show de Tracey Ullman .

Jay Lycurgo, actor de la serie Medio Malo: El Hijo Bastardo y El Diablo Mismo y Puedo Destruirte

Simbi Ajikawo, rapera y actriz de El chico superior

Emily Watson, actriz de las cintas Rompiendo las olas y Pequeñas cosas como estas, donde también participó Cillian Murphy

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la película Steve, protagonizada por Cillian Murphy: