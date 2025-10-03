La exitosa banda mexicana Zoé sorprendió a sus fans al anunciar una nueva fecha en el Estadio GNP Seguros. Después de agotar boletos para cinco presentaciones del Tour MemoRex + Rexsexex y más en el recinto ubicado en la CDMX, la agrupación reveló que ofrecerá un sexto show.
La noticia se dio a conocer de forma impactante cuando, en medio del espectáculo de anoche, 2 de octubre, apareció en las pantallas un mensaje que decía: “Nueva fecha 12 de noviembre”.
Esto generó rápidamente revuelo en redes sociales, pues la gente tendrá una nueva oportunidad de disfrutar temas como “Memorex”, “Vía Láctea” y “Corazón Atómico”.
Más tarde, la banda confirmó la información a través de sus plataformas oficiales, agradeciendo a su público y anunciando que estarán presentes los días 12 y 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.
Zoé anuncia sexto concierto en CDMX: Fecha, preventa y venta de boletos
El sexto concierto de Zoé en CDMX tendrá lugar el 12 de noviembre. La banda confirmó la noticia y Ocesa dio a conocer la fecha en que se hará la preventa de los boletos para el show.
La preventa será el lunes 6 de octubre, iniciará a las 11 am, sólo para tarjetahabientes de Banamex. Mientras tanto, la venta general se realizará el martes 7 de octubre, también a partir de las 11 am.
Costo de los boletos para ver a Zoé en el Estadio GNP
Los boletos para el sexto concierto de Zoé, tomando en cuenta el costo de los shows anteriores, podrían valer lo siguiente:
- Platino A: 3 mil 355 MXN
- Platino B: 2 mil 806 MXN
- Platino C: 2 mil 318 MXN
- Platino D: mil 952 MXN
- Platino E: mil 708 MXN
- Zona GNP: mil 830 MXN
- Verde B: mil 220 MXN
- Naranja B: mil 98 MXN
- Verde C: 854 MXN
- Naranja C: 549 MXN
- General B: mil 37 MXN
¿Quién será el artista invitado del sexto concierto de Zoé?
Hasta ahora, Zoé ha contado con la presencia de reconocidos artistas invitados como Hello Seahorse!, Porter, Rey Pila y Usted Señálemelo. Hasta el momento, no se ha anunciado qué cantante o agrupación acompañará a la banda mexicana durante el concierto del próximo 12 de noviembre.
Setlist del concierto de Zoé del 12 de noviembre
De acuerdo con los temas que Zoé ha interpretado en los cuatro conciertos que tuvieron lugar en el Estadio GNP de CDMX, el setlist podría ser el siguiente:
- “Memo Rex”
- “Vinyl”
- “Vía Láctea”
- “No me destruyas”
- “Corazón Atómico”
- “Mrs. Nitro”
- “Nunca”
- “Paula”
- “Triste Sister”
- “Paz”
- “Rexsexex”
- “Solo”
- “Veneno”
- “No hay mal que dure”
- “Fin de semana”
- “Últimos días”
- “Karmadame”
- “SKR
- “Campo de Fuerza”
- “Arrullo de estrellas”
- “Miel”
- “Labios Rotos”
- “Azul”
- “Hielo”
- “Luna”
- “Soñé”
- “Dead”