Alejandro Fernández le canta las mañanitas a Yuridia en pleno concierto en el Estadio GNP

Alejandro Fernández sorprendió al público mexicano en el cierre de su gira De Rey a Rey, donde invitó a Yuridia a cantar junto a él frente a 60 mil asistentes en el Estadio GNP, un momento de por si ya icónico que se volvió memorable con un tierno gesto del cantante para la artista norteña.

Alejandro Fernández celebra a Yuridia frente a 60 mil personas

En un ambiente de euforia, Alejandro Fernández le cantó las mañanitas a Yuridia, mostrando así una fuerte alianza entre una de las dinastías más importantes del género regional mexicano y quien se ha convertido en una de las principales intérpretes femeninas.

Yuridia fue invitada sorpresa en el concierto de Alejandro Fernandez en el ESTADIO GNP(@EstadioGNP) y de sorpresa Alejandro le canto las Mañanitas por su cumpleaños 🎂 😭😭 ¡Que hermoso momento! 😍💗y cantaron “No Lo Beses” 🎶💕 fue un sueño complicado para Yuridia 🥹🥰❤️ pic.twitter.com/fCCyGc2zaN — Yuridia Músic (@yuridiamusica_) October 5, 2025

La artista cumplió un sueño al subirse al escenario para interpretar el tema ‘No lo beses’ junto a ‘El Potrillo’. Ambos iban vestidos de negro y mostraron su gran química sobre el escenario. Su aparición fue sorpresa, pues la audiencia no esperaba verla en la importante presentación.

Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando el intérprete mexicano se puso a cantarle las mañanitas a su compañera de profesión, un momento que generó una reacción muy emotiva por la famosa, sorprendida por la acción.

Por si fuera poco, el caballero también le llevó un pastel a la famosa, mientras que ella apenas pudo contener las lágrimas por la emoción de ver a su ídolo felicitarla en un momento tan especial.

El público celebró el momento a través de redes sociales, pues compartieron diversos comentarios en los que aplaudieron la buena química profesional ante ambos que igual deja ver una buena amistad que se ha formado a través de los años.

🎉 El gesto del “Potrillo” fue aplaudido por los fans, quienes destacaron la amistad y admiración mutua entre ambos artistas.… pic.twitter.com/zbTRSscQmw — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) October 5, 2025

Hay que destacar que la cantante de regional mexicano ha expresado en el pasado su enorme admiración por el hijo de Vicente Fernández, pues en varias ocasiones ha expresado su gusto y respeto por la música del famoso.

Fue en su último concierto en la Plaza de Toros que Yuridia halagó a Alejandro Fernández, al señalar la profunda admiración y estima que siente por él y que ahora los ha llevado a encontrarse en el Estadio GNP Seguros.