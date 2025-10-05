¿Quién era Sommie Maduagwu? Conductora de TV que murió tras saltar de un edificio para evitar un robo

Recientemente se dio a conocer la muerte de Somtochukwu Christelle Maduagwu, una conductora y modelo mejor conocida como Sommie, cuya vida terminó de manera trágica con solo 29 años de edad.

Presentadora, productora y abogada, Sommie murió en su residencia ubicada en Nigeria, lo que las autoridades catalogaron como un intento de robo el pasado 29 de septiembre. Resulta que la mujer se encontraba a pocos días de llegar al altar.

💔 TRIBUTE TO SOMTOCHUKWU “SOMMIE” MADUAGWU 💔



It’s hard to put into words the shock and pain of losing my friend Sommie. Just three months ahead of her 30th birthday her life has been cut short in the most devastating way.



Sommie was brilliance and beauty combined. She had… pic.twitter.com/m6uxGsaafr — Juliana Olayinka (@julezolayinka) September 29, 2025

Se dice que los asaltantes irrumpieron en el domicilio durante la madrugada, por lo que ella se encontraba en un estado de shock, por lo que en un acto impulsivo, trató de escapar al saltar desde el tercer piso del edificio departamental.

Al caer, la joven sufrió fuertes lesiones que causaron daños irreparables y la ayuda le fue proporcionada en cuanto llegaron los cuerpos de emergencia que la valoraron y trasladaron a un hospital.

Sommie fue hallada inconsciente por los agentes que acudieron al lugar y falleció por la gravedad de las heridas sufridas por la caída. La violencia del incidente también dejó un saldo trágico con un guardia de seguridad del edificio herido de bala.

¿Quién era Sommie Maduagwu?

El fallecimiento de Sommie generó un impacto profundo en el entretenimiento nigeriano. Se saba que estaba a punto de cumplir los 30 años de edad y que tenía programada su boda en solo dos meses.

Ella formaba parte del prestigioso canal Arise News como presentadora, productora y reportera. Además, era una abogada de profesión con estudios realizados en el Reino Unido.

Antes de su incursión en los medios de comunicación, la periodista fue coronada como Miss Turismo Nigeria y representó a su país en el certamen Miss Tourism World celebrado en China en 2023.

La muerte de Sommie a manos de la delincuencia ha encendido una vez más el debate sobre la seguridad en Abuja.