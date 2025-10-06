Ella es Eva Daniela, la esposa 38 años menor de Juan Osorio

La actriz Eva Daniela se casó con Juan Osorio después de cuatro años de una polémica relación, pues el público ha señalado la diferencia de edad que es de 38 años, algo que ha despertado las alarmas en el público.

“No voy a prometerte perfección, pero sí te puedo asegurar que estaré contigo no solo en las buenas, sino también cuando la cuesta de la montaña de complique”, le dijo Eva Daniela a Juan Osorio durante sus votos en su boda.

¿Quién es Eva Daniela?

Con 30 años de edad, la famosa nació el 28 de enero de 1995. Es originaria de León, Guanajuato. Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

La actriz debutó en la novela “¿Qué le pasa a mi familia?”, producida por su actual esposo y comenzó su relación con él en el año 2021. “El amor llegó y superó mis expectativas”, comentó en una entrevista para Las Estrellas en los inicios de su relación.

“Me siento muy contenta, realizada, encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho, estoy contenta”, agregó Eva Daniela.

La joven también interpretó a Isabel Soto “El último rey: el hijo del pueblo”, serie producida también por Juan Osorio sobre la vida de Vicente Fernández.

En el pasado, la mujer ha enfrentado críticas y señalamientos por salir con Juan Osorio. Incluso la ex del productor, Niurka Marcos, declaró que mentían al decir que no tendrían relaciones sexuales hasta el matrimonio.

“(Eva Daniela) es una persona que él mantiene, literalmente, y también está bien, no tiene nada de malo. Lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no viven juntos”, expresó Niurka ante cámaras.

Agregó: “Cuando lo llamé a las dos de la madrugada, ella me contestó. No creo que ella duerma al pie de su cama como un perrito. Tampoco creo que no quinden (tengan sexo), porque ella tiene que dar su parte”.

“No me gusta hablar del pasado de Juan porque simplemente no me importa. Ni siquiera había nacido”, declaró Eva Daniela al evitar hablar de Niurka en el pasado.