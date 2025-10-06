Juan Osorio se casa con Eva Daniela; así fue su lujosa boda | VIDEOS

Juan Osorio y Eva Daniela se casaron y su boda ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. La pareja estuvo un año comprometida y poco más de cuatro años juntos, a pesar de su diferencia de edad de 38 años.

A pesar de que muchas personas dudaron de la relación de Juan Osorio y Eva Daniela, al cuestionarse si había un interés no amoroso de por medio, al fin la pareja se dio el ‘sí’ frente al altar y han celebrado su amor con una lujosa boda.

Las primeras imágenes del casamiento fueron reveladas por Televisa Espectáculos, que mostró varios detalles de la unión. Desde el momento en que el productor leyó sus votos, su entrada juntos a la fiesta y un baile inicial entre los novios donde dejaron ver una actitud divertida y feliz.

El vestido de Eva Daniela era blanco, ajustado de la parte de arriba y con caída discreta, con pequeñas tirantes que caían de sus hombros de vez en cuando, lo que la llevaba a maniobrar para ajustarse el atuendo. Por su parte, el productor lució un smoking negro, clásico, con un chaleco blanco.

La pareja compartió el video oficial de su boda con la canción ‘Hasta mi final’ de Il Divo. En ellos, luce la estética tradicional, elegante y rústica de la boda, que estuvo llena de momentos especiales.

Desde fuegos artificiales, hasta bailarines y actores, quedó claro que la boda de Juan Osorio fue todo un lujo para los asistentes, al ser una muestra de opulencia y amor entre la pareja de recién casados.

Durante los votos, ante la presencia de la Virgen de Guadalupe, el productor expresó: “Me dijiste que esto iba muy en serio, no puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y el amor de los que están aquí presentes”.

Por su parte, Eva Daniela mostró su emoción con la voz entrecortada y prometió cuidar, respetar y brindar amor incondicional a su esposo, sellando así su compromiso.