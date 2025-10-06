Las tiernas FOTOS de Lana del Rey con su esposo en la Paris Fashion Week 2025

Lana del Rey apareció en la Paris Fashion Week 2025 con gran impacto, pues asistió acompañada de su esposo, Jeremy Dufrene, con quien ha estado casada desde hace ya más de un año, como celebró recientemente.

Los fans de Lana del Rey están felices de que la cantante haya encontrado el amor en Jeremy. Recordemos que su relación se hizo pública apenas en septiembre del 2024 a pocos días de contraer nupcias.

Él es capitán de Airboat Tour de Arthur en Luisiana y se sabe que se conocieron cuando la cantante realizó un recorrido en barco mientras estaba en la zona para el festival BUKU Music + Art Project, en el año 2019.

Lana del Rey lleva a su esposo a la Paris Fashion Week 2025

Durante la semana de la moda, la famosa cantante decidió llevar a su esposo al desfile de Valentino. Ella llevaba un vestido lila con detalles de peluche en la manga y un bolso bordado de la marca, así como un peinado romántico de ondas.

Por su parte, el hombre llevó un estilo mucho más casual, con unos pantalones y chamarra combinados de azul mezclilla. Llevaba una camiseta blanca con una gorra y lentes. En algunas fotos podemos verlos darse un beso en un momento de intimidad frente a las cámaras.

Lana Del Rey y su esposo Jeremy Dufrene llegando al desfile de Valentino pic.twitter.com/F1IcozH8xu — Indie 505 (@Indie5051) October 5, 2025

Esa no fue su única aparición juntos, pues posteriormente también los pudimos ver en el after party de la marca de lujo.

En esa ocasión, ella llevaba un vestido de fiesta corto color beige con escote y una capita encima a juego, mientras que su esposo mantenía un estilo bastante similar al anterior.

En el video, podemos verlo cuidando de su esposa, atento y sosteniéndola de la espalda, sin causar demasiado revuelo, pero aún así destacando al fijarse que la artista no se tropezara o tuviera algún accidente.

Lana Del Rey com família e amigos na after party da Valentino no restaurante Les Deux Magots em Paris pic.twitter.com/f4h5pOcqxS — Lana Del Rey Addiction (@lanadelreyad) October 6, 2025

En agosto del 2024, vieron a Jeremy y a Lana juntos por primera vez en el Reading & Leeds Festival, donde fueron vistos tomados de la mano,

Fue el pasado sábado 7 de septiembre del 2024 que Lana Del Rey presentó de manera oficial en un evento público a su esposo, al llevarlo como acompañante a la boda de la modelo Karen Elson y Lee Foster en Nueva York.

Después, en septiembre 26 del mismo año que se comenzó a hablar de que la pareja había conseguido un certificado de matrimonio y se había casado.