¿Quién es la bella Rashel Fernández?

Rashel Fernández es una joven creadora de contenido que ha cautivado al público por su belleza y carisma, pues además de presumir su figura, también utiliza las redes sociales para compartir detalles de su vida privada y divertirse.

¿Quién es Rashel Fernández?

Se dice que la mujer colombiana conocida como Rashel Fernández nació el 30 de octubre de 1999, por lo que actualmente tiene 25 años de edad. Algunos la conocen por su cuenta de fanstories, donde sube contenido exclusivo para sus seguidores en los que presume su físico.

Hace un par de años, la mujer se hizo viral por su peculiar manera de vender fresas, gracias a su belleza que le ayudaba a atraer la atención de clientes.

Según menciona en su cuenta de Instagram, perdió una cuenta de redes sociales donde ya tenía 5 millones de seguidores, pero lejos de desanimarse ha decidido reintentar ser una creadora de contenido. Como resultado, la mujer cuenta con millones de me gusta en sus plataformas públicas.

Con el paso del tiempo, fue llamando la atención como creadora de contenido, ya que en sus plataformas de redes sociales comparte contenido donde muestra su vestimenta, hace algunos videos de humor, de bailes y en general, llama la atención gracias a su personalidad magnética y atractiva.

Sobre su vida privada, se sabe que la joven se comprometió, pues recientemente celebró el paso del tiempo y su relación de un año y cinco meses con el mánager Alejandro Uribe, quien le dedicó unas emotivas palabras.

Se sabe que llevan una relación estable por lo que ambos comparten en sus plataformas y que el éxito de ambos les ha permitido viajar a varios países alrededor del mundo.

Alejandro ha trabajado con varios artistas, incluyendo a Junior H y Kenia Os en etapas tempranas de sus carreras musicales. Sin embargo, también se muestra orgulloso de su relación con Rasshel.