El legendario Gene Simmons de Kiss es hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico

El legendario músico y cantante de Kiss, Gene Simmons, sufrió un accidente automovilístico, por lo que tuvo que ser hospitalizado, el artista y su esposahablaron sobre los detalles del incidente.

Gene Simmons es uno de los artistas más reconocidos en el rock, su estilo extravagante y su maquillaje lo volvieron un ícono de la música, sin embargo, el músico junto con la banda Kiss se retiraron de la música en el 2023, su último show en México lo dieron en el Hell & Heaven en Toluca.

Ahora el músico se volvió tendencia porque preocupó a sus fans, pues as us 76 años tuvo un terrible accidente automovilístico, que lo llevó al hospital.

¿Qué le pasó a Gene Simmons?

Gene Simmons iba manejando su automóvil en Malibú, California, cuando el músico se desmayó mientras conducía, por lo que el intérprete de “I was made for loving you” chocó contra un auto estacionado en Pacific Coast Highway, según informó el departamento del sheriff.

El músico fue trasladado al hospital tras el accidente, pues inmediatamente llegaron los servicios de emergencias.

¿Cuál es le estado de salud de Gene Simmons?

Gene Simmons informó al medio NBC Los Angeles que se encuentra bien, asimismo, la esposa del cantante afirmó que el intérprete de “Rock and Roll all Nite” ya está en su casa recuperándose tras el incidente.

Sin embargo, no se dio a conocer el motivo por el que el músico sufrió el desmayo que provocó el accidente.