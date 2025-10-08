Este es el video de Carlota Boza que todos quieren ver

Carlota Boza es una actriz española y creadora que es hermana mayor del actor infantil Fernando Boza y es principalmente conocida por su papel como Carlota Rivas en la serie La que se avecina de Telecinco.

A través de los años, Carlota Boza ha sabido hacer crecer una base sólida de seguidores a través de redes sociales, donde comparte videos de su día a día. Uno de los más virales que tiene es uno donde la podemos ver en un camerino luciendo sus calcetas y una chamarra color mostaza.

¿Quién es Carlota Boza?

Carlota es la primera hija de Fernando Jesús Boza González y Eva María Mendo Domínguez. Nacida el 16 de mayo de 2001, la joven actriz tiene 24 años de edad y comenzó a trabajar desde el año 2005, cuando tenía apenas 4 años de edad para grandes almacenes como Carrefour.

En 2006, fue seleccionado junto a su hermana en la serie La que se avecina, donde interpretaba el papel de los hijos de ‘Los Cuquis’. El programa cuenta con un total de diez temporadas donde ella ha estado presente en casi todos los momentos.

También ha participado en otras series de televisión y cortometrajes, que la han ayudado a afirmar su puesto como una actriz de la pantalla chica, como La Duquesa.

A través de su cuenta de TikTok, la famosa publica diversos videos de belleza, comedia y también con hobbies que disfruta hacer, como asistir al Moto GP y viajar en general, además de su convivencia con amigos y con su hermano.

Se sabe que la joven estudió animación en la U-tad en Las Rozas de Madrid. “Tiene la parte que es más cine y luego la parte de animación, que es tipo Disney-Pixar. Hago desde 3D hasta pintura. Me gusta el cine en todas sus vertientes, también me gustaría escribir y dirigir”, dijo ella.