Este es el video de Angie Lorena Rojas que todos quieren ver

La modelo y creadora de contenido para adultos, Angie Lorena Rojas, ha destacado gracias a su belleza y sus videos discretos pero llenos de sensualidad donde captura su atractivo natural.

Los videos de Angie Lorena Rojas

La joven influencer y artista +18 cumplió 23 años en junio de este año. Angie Lorena Rojas cuenta con dos millones de seguidores en TikTok y más de un millón en la plataforma de Instagram, donde publica fotos de su día a día.

La joven es bastante abierta sobre el contenido íntimo que realiza. En ese sentido, sus cuentas oficiales cuentan con links que te dirigen a sus sitios webs donde vende contenido privado.

Angie cuenta con un OnlyFans, donde sube videos y fotos con las que eleva la temperatura. “La versión traviesa que querías ver. Únete para que veas todo lo que hace esta carita”, reta la descripción a su público.

Asimismo, cuenta con un canal en una plataforma de videos pornográficos, mostrándose sin pena ante el ojo de sus seguidores y de quienes la encuentran en el sitio naranja.

La joven ha participado en transmisiones de plataformas de streaming y videos virales donde ha dado de qué hablar por sus declaraciones, su belleza y también a lo que se dedica.

La mujer nació en Colombia y ha alcanzado gran éxito en plataformas de contenido íntimo, lo que la ha llevado a visitar otros países como México para promocionar su contenido en eventos como la Expo SexMex donde comparte con otros creadores de contenido.

Este año, la estrella de cine para adultos fue nominada a los Eros Awards, que celebran lo mejor de la industria para adultos y que este año, la contempló a ella para una de sus categorías.