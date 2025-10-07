Estos son los VIDEOS virales que volvieron famosa a Karly Fornos

Karly Fornos es una creadora de contenido y artista +18 que ha sabido cautivar al público con su belleza y sensualidad. A través de redes sociales, ha cosechado un enorme éxito, donde comparte videos y fotos de su trabajo como parte de la industria de películas íntimas.

Pero eso no es todo, pues además de contar con una página de OnlyFans, Karly Fornos también tiene YouTube, una cuenta donde realiza videos más largos donde da información sobre el gimnasio y también modela diferente ropa, incluyendo trajes de baño donde presume su físico.

La famosa lleva varios años en redes sociales y su contenido ha sabido adaptarse en otras plataformas de redes sociales. Además, su imagen también ha cambiado, pues se tiñó el cabello de color cobrizo, cambiando drásticamente su apariencia.

En sus redes sociales, la famosa cuenta con 2 millones de seguidores a través de TikTok. Uno de sus videos más virales en el que que besa al cantante Romeo Santos en un concierto.

“Aww bese al que siempre quise, más que feliz literal me desmaye, qué emoción", escribió en 2024, al momento de publicar su video que obtuvo millones de visitas y algunas críticas de quienes señalaban que todo era parte del show, por lo que le piden que no se emocione demasiado del momento que sin embargo, para ella fue un sueño.

@karlyfornos07 Aww bese al que siempre quise aww mas que feliz literal me desmaye 😍 que emocion ♬ sonido original - Karly 💋 Fornos✅

Otro momento viral deja ver la vena cómica de la mujer, quien suele hacer mancuerna con otro creador de contenido de comedia. En el video, hacen el chiste de un hombre de se acerca a un hombre que acosó a su novia.

Sin embargo, tras ver que es un hombre fuerte y hábil, se acobarda y se retracta, por lo que deja de protegerla y huye. El video generó risas en redes sociales y obtuvo un millón de reproducciones, siendo uno de los videos anclados en el perfil de Karly Fornos.