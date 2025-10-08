Este es el VIDEO de Rosa Salazar que todos quieren ver

Rosa Salazar es una actriz estadounidense nacida en Washington D.C. el 16 de julio de 1985. Fue en 2009 que se mudó a Los Ángeles para perseguir una carrera en la actuación.

A través de los años, han habido varios momentos en el cine donde Rosa Salazar ha cobrado relevancia y muchos la recuerdan por su papel en Alita: Battle Angel. En ese sentido, uno de las grandes videos que han llamado la atención es sobre dicha película.

@alitaarmy99 Visual effects of Alita Battle Angel 2 #alita #fyp #alitabattleangel #vfx #rosasalazar #movie Alita: Battle Angel is a 2019 American cyberpunk action film based on Yukito Kishiro's manga series Battle Angel Alita. It was directed by Robert Rodriguez, produced by James Cameron and Jon Landau, and written by Cameron and Laeta Kalogridis. Using performance-capture CGI animation, Rosa Salazar stars as Alita, a cyborg who awakens in a new body without memory of her past and sets out to uncover her destiny. Many of the supporting roles, played by Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley and Keean Johnson. ♬ original sound - youtube.com/c/ALITAARMY

Y es que el producto final muestra un rostro animado de enormes ojos con labios y nariz pequeña, pero para ello, la artista tuvo que utilizar ropa especial y puntos en el rostro para rastrear sus expresiones.

La mujer de 40 años de edad de ascendencia peruana y francesa. Tras la separación de sus progenitores, su madre comenzó una nueva relación que la separó definitivamente de su familia.

Es conocida principalmente por su papel de Zoe DeHaven en la serie Parenthood, de la cadena NBC, y como la enfermera María en la serie de antología de la cadena FX, American Horror Story: Murder House.

Apareció en varios vídeos de humor del canal CollegeHumor. Además, ha trabajado en películas como The Divergent Series: Insurgent, en el papel de Lynn, Maze Runner: The Scorch Trials, encarnando a Brenda, y Alita: Battle Angel, como la protagonista.

A través de los años, Rosa Salazar ha sabido hacerse una carrera en el mundo del entretenimiento, destacando por su talento y su belleza, con la que ha cautivado por completo al público. Recientemente, forma parte de ‘Play Dirty’, película de Prime Video.