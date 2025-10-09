Detienen a ‘El Farrukito de Tepito’, balarín viral de TikTok, por narcomenudeo

En redes sociales se volvió viral la noticia de que Cristian Abraham “G”, conocido como El Farrukito de Tepito, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la colonia Morelos tras ser descubierto vendiendo marihuana. Autoridades reportan que tiene antecedentes penales.

El hombre de 33 años es recordado en Internet por un video en TikTok que se volvió viral en 2021. En el clip aparece bailando con mucha actitud reguetón en un puesto de micheladas de Tepito, en plena pandemia por Covid-19.

La SSC detiene a El Farrukito de Tepito, balarín viral de TikTok, por narcomenudeo

La SSC informó a través de un comunicado que El Farrukito de Tepito fue identificado como “posible integrante de un grupo delictivo generador de violencia”.

Del mismo modo, se dio a conocer que Cristian Abraham “G” fue detenido durante los patrullajes de los elementos de la institución sobre la avenida Vidal Alcocer y República de Costa Rica, en la colonia Centro de la CDMX.

Se explicó en la comunicación que vieron a un hombre fumando un cigarrillo y percibieron olor a marihuana, por lo que procedieron a hacerle una revisión preventiva. Según la SSC, a El Farrukito de Tepito le aseguraron 106 bolsitas de plástico de aparente marihuana, una pipa de vidrio, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Posteriormente, informaron, El Farrukito de Tepito fue llevado ante el agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Del mismo modo, la SSC dio a conocer que “el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo en el año 2025″. Por lo que no sería la primera vez que tiene problemas con la ley.

Las autoridades señalaron que El Farrukito de Tepito, de acuerdo con la información obtenida, podría formar parte de un grupo delictivo generador de violencia, que se dedica a los delitos de extorsión, cobro de piso y narcomenudeo que opera en la zona centro.

¿Quién es El Farrukito de Tepito?

El Farrukito de Tepito es el alias de Cristian Abraham G., un hombre de Tepito, Ciudad de México, que se hizo viral tras aparecer en redes sociales bailando y bebiendo micheladas en ese barrio en 2021, cuando, se supone, la gente estaba encerrada en su casa debido a la pandemia por Covid-19 que azotó al mundo.

El video del hombre de 33 años se volvió viral en TikTok debido a su peculiar forma de bailar reguetón; de ahí su apodo.