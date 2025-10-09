Muere el papá de Horacio Palencia, ¿quién era y de qué falleció?

El cantautor originario de Sinaloa, Horacio Palencia, está enfrentando una de las etapas más dolorosas de su vida. Este jueves, mediante sus redes sociales, el artista confirmó el fallecimiento de su padre José Ramiro Palencia Vargas, a quien estuvo acompañando durante una complicada situación médica relacionada con una difícil enfermedad.

La noticia fue dada a conocer también en el programa matutino Hoy de este 9 de octubre, donde los conductores expresaron sus condolencias y enviaron un mensaje de apoyo al autor de temas como “Niña de mi corazón” y “Mi razón de Ser”.

¿Quién era José Ramiro Palencia Vargas?

José Ramiro Palencia Vargas era el padre de Horacio Palencia Cisneros, cantante y compositor del género regional mexicano. Hay poca información sobre la vida del señor, pero se sabe que nació el 17 de septiembre de 1951 y falleció este jueves 9 de octubre de 2025, alrededor de las 4:40 am, en Mazatlán, Sinaloa, de donde era originario.

Tenía 74 años al momento de su fallecimiento y días antes de perder la vida, Horacio Palencia compartió con sus seguidores que su padre deseaba regresar a Mazatlán, luego de permanecer hospitalizado fuera de la ciudad.

¿De qué murió el papá de Horacio Palencia?

Horacio Palencia dio a conocer a través de una publicación en redes sociales que su padre José Ramiro Palencia Vargas, falleció por la madrugada. Al parecer, el señor murió de cáncer pulmonar, pero aún no se cuenta con declaraciones médicas verificadas que confirmen que esa enfermedad haya sido la causa de muerte.

El cantante afirmó que, aunque le duele la pérdida de su padre, el señor José Ramiro Palencia Vargas se fue con paz y estuvo rodeado de sus hijos y su esposa. “Te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento a las 4:40 de la mañana, te voy a extrañar mucho papá”, escribió Horacio Palencia.

Además, el compositor le agradeció a su papá el esfuerzo que realizó para criarlo a él y a sus hermanos. “Todo lo que he logrado, todos mis triunfos son gracias a Dios y gracias a ti y tus consejos, tú me enseñaste el valor del trabajo, la disciplina, la paciencia, la honradez“, continuó el cantante originario de Sinaloa.

“Ahora estás descansando con Dios y sé que cuidarás de nosotros donde quiera que estes con esa luz eterna que jamás se apagará, te amo mucho papá. Descansa en paz”, finalizó.

Ante el mensaje, miles de usuarios y personalidades del medio artístico enviaron a Horacio Palencia sus condolencias. Más tarde, el intérprete compartió que su padre sería velado hoy, a partir de la 1:00 pm, en la Funeraria Moreh, ubicada en la Colonia Palos Prietos en Mazatlán, Sinaloa.