La reconocida actriz Diane Keaton, una de las figuras más emblemáticas y queridas del cine estadounidense, falleció a los 79 años en el estado de California, según confirmó su familia a la revista People.

Muere Diane Keaton a los 79 años, ícono del cine estadounidense

El mundo del cine está de luto pues la actriz estadounidense Diane Keaton murió. El portavoz de la familia de la también cantante dio a conocer la noticia a People en exclusiva, sin dar más detalles al respecto hasta ahora, por lo que se desconoce la fecha exacta en que falleció.

Además, el representante dijo que sus seres queridos han solicitado respeto y privacidad en estos momentos de duelo.

Diane Keaton, cuyo nombre real era Diane Hall, tuvo una carrera que abarcó más de cinco décadas y que marcó la historia del cine por su talento y carisma. Fue actriz, productora y directora, además de una gran inspiración para generaciones de actrices y creadores.

La artista saltó a la fama en los años 70 al protagonizar Annie Hall (1977), película dirigida por Woody Allen; con ese papel ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz. Su personaje en la cinta, caracterizado por usar sombreros y chalecos, se convirtió en un ícono cultural.

Con dicha interpretación Diane Keaton consolidó su carrera y fue pionera mostrar una nueva forma de entender los personajes femeninos en Hollywood al representarlos como auténticos, inteligentes y con una voz propia.

La actriz también fue parte fundamental de El Padrino, la legendaria saga dirigida por Francis Ford Coppola, donde interpretó a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone (Al Pacino). Su trabajo en esta trilogía confirmó al mundo su versatilidad actoral, pues demostró ser capaz de moverse entre el drama y la comedia romántica con un talento único.

A lo largo de su vida, Diane Keaton participó en una amplia variedad de filmes como Something’s Gotta Give, Father of the Bride, The First Wives Club y Marvin’s Room, entre muchos otros, donde logró destacar.

Su estilo actoral fue ampliamente reconocido por su amor a la moda masculina (inusual en su tiempo), su voz inconfundible y su carisma, lo que la convirtió en un ícono también fuera de la pantalla.

Pero su trayectoria va más allá del cine. Diane Keaton fue también defensora del arte, fotógrafa y escritora, incluso tuvo varios libros publicados en los que abordó temas como la arquitectura y sus memorias personales.