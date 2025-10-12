¿La Heredera fue Intercambiada al Nacer?: ¿Dónde ver la serie completa?

En ¿La Heredera fue Intercambiada al Nacer? o Was the Heiress Switched at Birth?, como es conocida la serie en inglés, dos mejores amigas dan a luz el mismo día.

Pero una de ellas, Edith, nació en la pobreza y llena de envidia y odio cambia en secreto a su bebé por el de su amiga CEO, con la esperanza de darle a su hija una vida de lujo.

¿La Heredera fue Intercambiada al Nacer? ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Lo que no espera Edith es que su amiga la CEO vio todos sus movimientos y cambia discretamente a las bebés, tal como debía ser.

18 años más tarde, justo cuando el plan de Edith está a punto de tener éxito, ella descubre la impactante verdad: la hija a la que ha maltratado todos estos años, es suya, no la de la CEO. De este modo, se arrepiente de haber humillado a la joven, misma que queda en coma de forma inesperada.

La maldad de Edith no le dejó ver que durante todo ese tiempo tuvo en su casa a su propia hija. Ahora su objetivo será recuperar el cariño de la joven.

A continuación, te compartimos el tráiler de la serie ¿La Heredera fue Intercambiada al Nacer? en idioma inglés.

¿Dónde ver ¿La Heredera fue Intercambiada al Nacer?, la serie en formato vertical?

La serie ¿La Heredera fue Intercambiada al Nacer? o Was the Heiress Switched at Birth? forma parte del catálogo disponible en la plataforma de entretenimiento ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto mediante su sitio web oficial como a través de su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para ver la historia completa, los usuarios deben contar con una suscripción activa; sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros 12 capítulos de un total de 51.

Esta producción fue desarrollada originalmente en inglés, pero la plataforma ofrece una versión disponible con subtítulos en español.

En YouTube puedes encontrar algunos episodios de ¿La Heredera fue Intercambiada al Nacer?, también en idioma original inglés. Te compartimos la lista de reproducción donde puedes mirarlos.

Otros capítulos de la serie han sido compartidos a través de redes sociales como TikTok, donde se pueden ver fragmentos en su idioma original. No obstante, en dicha plataforma no se encuentra disponible la opción para activar subtítulos en español ni una versión doblada por el momento.

