¡Atrás! Soy la Verdadera Señora CEO: ¿Dónde ver la serie completa?

¡Atrás! Soy la Verdadera Señora CEO o Back Off! I’m the Real Mrs. CEO es una serie que retrata la vida de Freya D’Lore, una joven que es amada por ser la mujer más rica de los Estados unidos, tanto por casarse con un gran CEO como por diseñar la joyería más deseada bajo un alias.

Un día decide ir a la oficina de la empresa para cubrir a su esposo, sin embargo, todo cambia cuando descubre que otra mujer tomó su nombre y lleva bastante tiempo usurpando su identidad y generando caos en su vida personal y profesional.

La situación podría poner en peligro su carrera, su fortuna y, lo más importante, su matrimonio.

¡Atrás! Soy la Verdadera Señora CEO ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver ¡Atrás! Soy la Verdadera Señora CEO?

¡Atrás! Soy la Verdadera Señora CEO o Back Off! I’m the Real Mrs. CEO es una serie que está disponible dentro del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento en formato vertical accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para disfrutar de la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 10 episodios —de un total de 71— pueden verse gratuitamente.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort brinda la posibilidad de ver una versión en subtítulos en español, lo cual facilita la experiencia para los usuarios de América Latina.

La plataforma ha compartido algunos fragmentos en YouTube, pero estos no cuentan con subtítulos en español.

Por otro lado, algunos capítulos de esta serie han sido compartidos en redes sociales como TikTok. Sin embargo, estas versiones se encuentran en inglés y sin subtítulos en español.

Otras historias que te pueden gustar:

La Esposa Contratada del CEO: El multimillonario CEO Jasper Tate es despedido de la empresa familiar por su propio abuelo. Las condiciones que pone su familia para recibirlo nuevamente son: Tener una esposa y engendrar un heredero. Entonces Jasper firma un contrato y busca a una candidata, aunque cree que cualquier chica servirá. La elegida es Khloe Adams, por quien desarrollará sentimientos inesperados.

Tuve un bebé sin ti: Scarlett, una mucama de hotel de talla grande que salva la vida de Brandon. Luego, tienen una inolvidable noche de pasión juntos. Sin embargo, a la mañana siguiente, ella desaparece y Brandon está decidido a encontrarla, pues considera que tuvieron una conexión única. Mientras tanto, Scarlett da a luz y decide convertirse en una mujer completamente nueva.

Matrimonio Falso con mi CEO Multimillonario: Sam es una joven que trabaja arduamente para ayudar a su novio, pero él le roba su dinero y la engaña con otra mujer. Sin embargo, Calladan Vandalay, un CEO Multimillonario se casa con ella poco tiempo después de conocerla, pues sintió por ella amor a primera vista. Pero Calladan no le dice a Sam que, secretamente, es el hombre más rico del país.