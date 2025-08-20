Matrimonio Falso con mi CEO Multimillonario, ¿dónde ver esta serie sobre un amor inesperado?

Matrimonio Falso con mi CEO Multimillonario es una serie en formato vertical que retrata la historia de Sam y su repentino matrimonio con Calladan.

Sam es una joven que trabaja arduamente para ayudar a su novio, pero él le roba su dinero y la engaña con otra mujer. Sin embargo, Calladan Vandalay, un CEO Multimillonario se casa con ella poco tiempo después de conocerla, pues sintió por ella amor a primera vista.

Pero Calladan no le dice a Sam que, secretamente, es el hombre más rico del país. Él teme que Sam lo deje cuando lo descubra, pues se sentirá engañada y traicionada nuevamente. ¿Y podrán mantener sus verdaderas identidades en secreto de los amigos y familiares de Sam que solo buscan sacarle provecho?

Matrimonio Falso con mi CEO Multimillonario ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Matrimonio Falso con mi CEO Multimillonario?

Matrimonio Falso con mi CEO Multimillonario es una serie que forma parte del catálogo de la plataforma de entretenimiento Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros nueve episodios —de un total de 93— están disponibles sin costo alguno.

Aunque originalmente fue producida en inglés, ReelShort permite modificar el idioma desde el menú de configuración, lo que da la opción de activar subtítulos en el idioma de tu preferencia. ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web como mediante su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos inteligentes.

Además, en YouTube es posible encontrar algunos episodios, sin embargo, se encuentran en el idioma original, sin subtítulos en español.

