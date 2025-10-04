La Esposa Contratada del CEO: ¿Dónde ver esta serie sobre amor inesperado?

La Esposa Contratada del CEO es una serie en formato vertical que puede verse a través de internet. La historia de amor inesperado se ha vuelto muy popular en redes sociales y aquí te contamos de qué trata el drama y dónde puedes verlo.

¿De qué trata La Esposa Contratada del CEO?

Cuando el multimillonario CEO Jasper Tate es despedido de la empresa familiar por su propio abuelo, hace un intento desesperado por recuperar su trabajo.

Las condiciones que pone su familia para recibirlo nuevamente son: Tener una esposa y engendrar un heredero. Entonces Jasper firma un contrato y busca a una candidata, aunque cree que cualquier chica servirá.

La chica elegida es Khloe Adams, quien también está desesperada porque necesita dinero para salvar la vida de su hermana. El matrimonio transcurre sin amor, sin sexo, sin compromisos, pero cuando Khloe termina en la cama de Jasper, él se da cuenta de que todo lo que está escrito en su contrato estaba destinado a ser roto.

La Esposa Contratada del CEO ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver La Esposa Contratada del CEO?

La Esposa Contratada del CEO forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma que puede utilizarse tanto desde su página oficial como a través de su aplicación móvil gratuita, que es compatible con dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción. No obstante, los primeros 15 episodios —de un total de 93— están disponibles de manera gratuita.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort publicó una versión de la serie con subtítulos en español. De este modo, no tendrás problemas para disfrutar de la serie.

Por otro lado, algunos capítulos también han sido compartidos en redes sociales como YouTube. A continuación, te compartimos el link de la lista de reproducción de La Esposa Contratada del CEO

Otras historias que te pueden gustar:

Mi esposa por testamento: Es un drama que sigue la historia de Camila Salazar, quien, en un momento marcado por el destino, choca con Lucas Gómez, quien resulta ser el hijo del hombre más rico de la ciudad. Para ayudar a su novio a conseguir dinero, le vendió su moto eléctrica a un precio exorbitante, lo que hizo que Lucas la viera como una mujer egoísta e interesada.

Cayendo por Mi Esposa Cazafortunas: Retrata la vida de Sol Mora, una mujer que se enamoró de Luis Cruz a primera vista, pero debido a su “dura vida” llena de problemas económicos, él se terminó convirtiendo en su esposo, y también en su enemigo. Sol creyó que él era un sueño hecho realidad, aunque Luis Cruz ya tenía a su amor de juventud, a quien amaba, pero no podía conseguir.

Mi romance al atardecer con el multimillonario CEO: retrata la vida de Jennifer, una mujer de mediana edad y sin trabajo, que pierde tanto su pensión como su casa por la codicia de su hijo y su nuera. En un desesperado intento por cambiar su situación amorosa y conseguir dinero, se une a un famoso reality show de citas, el Diamond Bachelor, donde conocerá al misterioso y encantador Paul Marshall.