¿Quién era Edgar Molina? Diseñador de modas que fue asesinado

Se dio a conocer que la noche de este 11 de octubre, fue asesinado el diseñador de modas Edgar Molina en la colonia El Progreso, ubicada en la ciudad de Moroleón en Guanajuato.

Los reportes iniciales indican que fue alrededor de las 19:30 horas que se reportó una balacera en las calles de la ciudad. Fue dentro de una camioneta color gris que las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Edgar Molina. Junto con él, se encontraba una mujer herida, que logró ser estabilizada y transportada a un hospital.

¿Quién era Edgar Molina?

Fue un joven diseñador mexicano que fue reconocido por su trayectoria en la industria de la moda en su estado. Comenzó su carrera desde la niñez, cuando participaba en la decoración de maniquíes y la selección de prendas en un negocio familiar, dedicado a la venta de ropa.

Con más de 15 años de trayectoria, su propuesta de alta costura destacó para políticos, la comunidad artística e incluso residentes del extranjero. Molina estuvo a cargo del vestido que la gobernadora Libia Denisse García Muñoz llevó durante el Grito de Independencia.

"Gracias a su creatividad y dedicación, este día tan importante estuvo acompañado del orgullo de llevar puesto el arte de nuestra gente“, celebró ella en una publicación realizada el 16 de septiembre donde posan juntos.

En ese sentido, Libia Dennise publicó un mensaje donde lamenta la muerte del joven y menciona, “como autoridades estamos trabajando para que su partida encuentre justicia".

También colaboró en diversas ocasiones con la alcaldesa de Morololeón, Alma Barragán. Participaba en eventos anuales dedicados a la diversidad y la inclusión, lo que mostraba su compromiso con las nuevas expresiones culturales en el país.

En sus diseños, destaca el uso de elementos referentes a la cultura mexicana, pero también detalle s florales, con pedrería, y siluetas delicadas, románticas y femeninas.

Edgar Molina destacó por el impacto económico que su negocia daba a las regiones de Moroleón y Uriangato, centros que por tradición destacan por sus textiles.