Influencer abortó para no monetizar su embarazo: ‘Sentí que estaba salvando una vida’ | VIDEO

La creadora de contenido McKinley Richardson reveló en un reciente podcast que se realizó un aborto para no monetizar su embarazo, mientras se encontraba en una relación con otro influencer, llamado Jack Doherty.

Influencer revela que abortó para no monetizar su embarazo

Se ha viralizado el video de la entrevista de McKinley Richardson con Camila Araujo, en donde habla sobre su relación con su ex pareja y destaca la manera en la que él priorizaba grabar contenido por encima de cualquier situación que estuviera ocurriendo.

La joven recordó una ocasión en la que el chico no dejó de transmitir en vivo a pesar de que a ella le robaron con un arma de fuego. “Me dijo: ‘Mañana te despertarás con todos estos TikToks’. Y recuerdo haber pensado: ‘Para él, todo es contenido, incluso esto’”, dijo. “Me di cuenta de que no le importaba. El chico que una vez me hizo sentir protegida ya no estaba.”.

En ese sentido, acusó a su ex de presionarla para que comenzara con su carrera en OnlyFans y la hizo firmar un contrato en donde cedió el control de sus redes sociales y la plataforma de contenido íntimo. Por este motivo, al descubrir que estaba embarazada, no sintió la felicidad esperada.

“Mi primer pensamiento fue mi vida se acabó”, admitió, “no estaba emocionada, estaba aterrada”. agregó, sobre todo al recordar que cuando Doherty se enteró, solo pensó en el beneficio económico. “No estaba entusiasmado de ser papá, sino con el dinero. Dijo que un canal familiar de YouTube sería un éxito rotundo”, explicó.

Jack Doherty’s EX-GF McKinley CRIES after revealing that Jack Doherty got her PREGNANT, but she got rid of the baby cause of how abusive he was 😮



“I feel like I was saving a life… I don’t regret what I did”

pic.twitter.com/i28LwQdJgn — Slime🐍 (@ItsKingSlime) October 11, 2025

Después de que él la atacara al decirle que nadie más la querría con un hijo de otro hombre, ella decidió abortar, pues indicó que “a él le importaba como (ella) lo podía beneficiar (monetariamente)”.

“Sabía que no sería un buen padre, no estaba listo para eso”, agregó, “no podía imaginar traer a un bebé, lo único que él quería era dinero y contenido [...] No era correcto tener al bebé y es algo con lo que vivo hasta hoy. No quiero que nadie pase por eso, fue horrible”, se sinceró entre lágrimas.

McKinley Richardson también dijo: “Sentí que estaba salvando una vida, no puedo imagina la vida de ese pobre bebé [...] Fue la mejor decisión y todavía lo creo", sentenció la joven, dejando ver que si interés era que su hijo no tuviera una vida miserable, obligado a ser material para los videos de su papá.