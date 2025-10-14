La impactante FOTO de Erika Buenfil desnuda que le dio la vuelta a Internet

La actriz Erika Buenfil es una de las famosas más reconocidas por su clase y elegancia, ha protagonizado infinidad de telenovelas y películas, además de que también ha incursionado en el teatro.

Aunque se ha mantenido lejos de la polémica, la única vez que estuvo en el ojo del huracán fue cuando se destapó quién era el verdadero padre de su hijo Nicolás, relación de la cual ella ya habla libre y públicamente.

Sin embargo, Erika Buenfil se dejó ver por primera vez como nunca antes lo había hecho, pues se publicó una fotografía de ella sin ropa, lo cual ha causado revuelo en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Inaugura Festival Internacional Cine de Morelia Kleber Mendonça Filho llega con la galardonada El agente secreto

La polémica FOTO sin ropa de Erika Buenfil

Erika Buenfil se dejó fotografiar completamente desnuda por el fotógrafo Uriel Santana, quien hizo una serie de fotos con actrices de distintas edades para mostrar su belleza a pesar de la edad la exposición lleva por nombre “Las formas del alma”.

En la imagen, Erika Buenfil aparece sentada en una silla de tuvo completamente desnuda, con las piernas cruzadas y con los brazos cruzados para cubrir las zonas íntimas.

“Me sentí muy arropada, no lo pensé porque si pienso, no lo hago. No me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas y se lo agradezco. Fue atreverme a ver qué dice la gente, pero esta soy”, declaró la actriz tras revelarse su fotografía sin ropa.

Otras famosas que aparecen desnudas en la exposición

Erika Buenfil no fue la única celebridad que se mostró sin ropa en esta exposición de Uriel Santana, sino que otras famosas que aparece son Mariana Seoane, Daniela Romo, Grettel Valdez.

La exposición no solo incluyó a mujeres famosas, sino también a hombres como Eugenio Siller, Sergio Mayer Mori, entre muchos más.

¿Dónde está la exposición de Las formas del alma para ver las fotos?

La exposición se presentó el 30 de septiembre en el lujoso hotel Live Aqua de la Ciudad de México.