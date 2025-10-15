Elisa La Yuca: El video que todos buscan de ella

La creadora de contenido Elisa La Yuca ha llamado la atención en redes sociales ya que denunció públicamente hace unos días un caso de violencia digital. La joven declaró que, durante una relación virtual de aproximadamente dos años con un seguidor, envió material íntimo a cambio de regalos, pero, al negarse a avanzar hacia una relación sentimental, él la amenazó con difundir de esas imágenes y videos.

“Hoy di un paso importante. Presenté una denuncia por acoso en redes sociales, porque ninguna mujer debería sentirse insegura por el simple hecho de existir o expresarse”, compartió la joven a través de un video publicado desde su cuenta oficial de TikTok.

Elisa La Yuca reveló que acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán para presentar la denuncia correspondiente. Además, dijo que solicitó la protección de leyes como la Ley Olimpia, que sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo.

La Ley Olimpia, aprobada a nivel federal en 2020, es una ley de México que tiene como objetivo reconocer y sancionar la violencia digital, especialmente la difusión no consentida de contenido íntimo (como fotos o videos sexuales) a través de medios digitales. Esta legislación protege principalmente a las mujeres, pero aplica a cualquier persona víctima de este tipo de agresión.

Con evidente angustia en la voz y al borde del llanto, Elisa La Yuca manifestó su miedo ante la posible difusión de imágenes íntimas suyas, ya que, según afirmó, su familia no estaba al tanto de que está siendo víctima de violencia digital.

“No estamos solas: cuando una mujer alza la voz, muchas otras la sostienen”, publicó la joven en redes.

Varios creadores de contenido aseguran que las fotos y videos ya se habrían filtrado en redes sociales, y que circulan en canales de Telegram y en X, antes llamado Twitter; sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas reales que confirmen dicha difusión.

Al parecer, el contenido sería denominado “Elisa La Yuca video viral” y se trataría de una grabación con contenido explícito sexual relacionado con la creadora de contenido. Debido a que la tiktoker en junio cumplió 18 años, todo indica que el material presuntamente difundido en redes habría sido grabado por Elisa cuando era menor de edad, lo que agravaría este delito.

El video donde la joven creadora de contenido Elisa La Yuca dio a conocer el caso de violencia digital que está sufriendo, ya acumula más de 350 mil reproducciones. En los comentarios, usuarios expresan opiniones encontradas pues algunos la culpan por “prestarse a eso” y otras personas le expresaron comprensión y apoyo en este momento tan difícil para ella.