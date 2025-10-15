Elisa La Yuca se encuentra en el ojo del huracán, pues dio a conocer a través de sus redes sociales que acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán para interponer una denuncia tras ser víctima de presunta violencia y acoso digital por parte de un hombre con quien mantuvo una relación.

Tras difundirse el caso, muchos internautas se preguntan quién es Elisa y a qué se dedica. Aquí te contamos sobre la vida de la creadora de contenido.

Elisa La Yuca: Fotos, quién es, Instagram

Elisa Espinosa, conocida en redes como Elisa La Yuca, es una creadora de contenido originaria de Yucatán, México, que ha ganado notoriedad por su estilo polémico en redes sociales. Se especula que la joven nació el 27 de junio de 2007, por lo que actualmente tiene 18 años.

Elisa produce principalmente contenido de entretenimiento, como algunos retos virales, bromas, videos cortos y transmisiones en vivo. Su público objetivo es muy joven, y su presencia en plataformas digitales se caracteriza por tener un humor irreverente.

Además, comparte fotografías de su día a día en el gimnasio o cuando está de paseo en algún sitio vacacional como Playa del Carmen o Homún.

Elisa La Yuca se encuentra en redes sociales como:

TikTok: elisalayuca18

Instagram: elisaa_espinosa

Página de Facebook: Elisa la yuca

Perfil de Facebook: eli llanes

A lo largo de su trayectoria en redes sociales ha estado en el centro de varias controversias. Una de las más destacadas fue un video promocional para un restaurante en Campeche, donde Elisa La Yuca hace comentarios despectivos hacia los habitantes locales como “aquí todo lo hacen al revés”, “todos hablan como si tuvieran un taco atorado”, “el mar se mueve despacito, como la gente”.

Posteriormente, el restaurante emitió un comunicado deslindándose de los comentarios de la creadora de contenido. Mientras tanto, internautas la “funaron” en plataformas como Instagram y TikTok por considerarla “irrespetuosa”.

Otro episodio polémico en su carrera ocurrió cuando Elisa La Yuca publicó un video en el que amarró su bicicleta a un automóvil y se dejó arrastrar por las calles, sin medidas de protección como cascos o rodilleras, lo que generó que sus seguidores le reclamaran por exponer su seguridad y la de terceros.

También, en varias ocasiones, Elisa ha sido criticada por errores considerados imperdonables, al ser parte de la cultura general de un ciudadano o ciudadana mexicana, por ejemplo, cuando afirmó que el 15 de septiembre se conmemora la Revolución Mexicana en lugar de la Independencia, lo que desató burlas en redes.