Festival Hipnosis: Estos son los actos imperdibles

Si eres de los que todavía dudan si ir al Festival Hipnosis, aquí te desglosamos los actos imperdibles que esta edición alberga. Este festival que se realizará el próximo 1 y 2 de noviembre en el Estadio Fray Nano en la Ciudad de México ya es conocido por tener una oferta distinta a lo que se puede observar en otros festivales importantes del país.

Como cualquier otra oferta musical en cuanto festivales se refiere es importante que los actos que encabecen cada edición tengan fuerza de convocatoria pero también cierta mística y en esta edición hay mucho de eso.

Sábado de baile y guitarras en Hipnosis

Pavement

La banda de culto estadounidense Pavement llegará por primera vez a México y trae consigo un combo de armonías “guitarrozas” alternativas que embelesarán el oído del público. Y es que la banda que surgió en 1989 lleva décadas de trabajo y pese a no tener tantos reflectores comerciales es considerada como fundamental en la historia del indie y el rock alternativo.

Molchat Doma

Pese a que muchos piensen que Molchat Doma es una agrupación rusa, la realidad es que son de Minsk, Bielorrusia. Y es que es fácil confundirse porque su influencia musical proviene del post-punk y coldwave que se hace en Rusia. Aunque aún no llevan ni una década de trayectoria, el conjunto ha logrado colocarse como uno de los favoritos en los oídos de la gente, gracias también a las redes sociales como TikTok.

The Horrors

The Horrors es una agrupación que ocupa un pedacito en el corazón del público mexicano por su estilo musical tan particular. La banda británica regresa a nuestro país para presentar su nueva producción discográfica Night Life y seguramente dentro de su setlist encontraremos clásicos de su trayectoria.

Japanese Breakfast

Otra propuesta ligera pero interesante estará a cargo de Japanese Breakfast, proyecto al que le da vida la compositora Michelle Zauner. El sonido en el que navega es principalmente indie pop con melodías dinámicas y armonías vocales suaves.

Sábado de baile y guitarras en Hipnosis ı Foto: Especial

Domingo espacial y etéreo en Hipnosis

Dinosaur Jr.

Contemporáneos de Sonic Youth y Nirvana, la banda estadounidense, considera por muchos como de culto, tendrá espacio en el escenario de Hipnosis. Este acto promete tener muchas guitarras y distorsión porque aunque parezca siempre tranquilo, J Mascis sabe muy bien cómo colocar riffs y solos de guitarra en sus canciones.

Spiritualized

Otro gran acto será el que Jason Pierce encabece con Spiritualized. La banda fue formada en 1990 y le atribuyen la invención del subgénero “space-rock” por sus canciones que en cierta manera hacen que los escuchas se sientan viajando por el cosmos. Seguramente se vivirá un excelente ambiente.

Motorama

Desde Rusia para el mundo llega Motorama, otro favorito del público mexicano. La banda de post-punk es todo un viaje por atmósferas melancólicas y por vocales duras que encajan perfectamente. Esta es una gran oportunidad para disfrutarlos.

Austin TV

Finalmente, Austin TV es una de las bandas consentidas de México. Luego de regresar a los escenarios y presentar un nuevo EP, la banda aprovechará el show en Hipnosis para tocar completo Indra, además de algunas piezas clásicas que tienen en su repertorio.

Domingo espacial y etéreo en Hipnosis ı Foto: Especial