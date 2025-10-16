¿Quién era y de qué murió Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS?

La tarde de este jueves se dio a conocer la muerte del guitarrista Ace Frehley, integrante de la reconocida banda estadounidense de rock Kiss.

Previo al anuncio de su muerte, el guitarrista de Kiss habría sido hospitalizado con soporte vital, y aunque el pronóstico de su ingreso era reservado, en algunas versiones se afirmaba que Ace Frehley posiblemente había tenido una hemorragia cerebral.

De acuerdo con la información que se conocía previo a su muerte, Frehley habría sufrido una caída en su estudio semanas atrás, por lo que desde su internamiento tuvo que estar conectado a un respirador artificial.

¿De qué murió Ace Frehley?

La información respecto a la salud de Ace Frehley fue dada a conocer a su público desde finales de septiembre, pues debido a una caída que habría sufrido el guitarrista se tuvo que cancelar una de las fechas que tenía programadas para septiembre.

El primer comunicado que se dio sobre su estado de salud fue el 25 de septiembre, y en este aseguraban que a pesar de “una pequeña caída en su estudio” el guitarrista se encontraba bien, pero su médico le había pedido que no viajara por lo que cancelaron su presentación en la Feria del Valle del Antílope, en Lancaster, California del 26 de septiembre.

Pese a este anterior comunicado, el 6 de octubre el equipo de Ace Frehley publicó por medio de la red social Instagram del guitarrista que, debido a algunos pronósticos médicos, se cancelarían todas las fechas que este tenía programadas para el 2025

Este 16 de octubre la familia del guitarrista confirmó que Ace Frehley habría fallecido a los 74 años de edad, y su muerte fue ocasionada por las heridas que sufrió después de la caída que tuvo en septiembre.

¿Quién era Ace Frehley?

Paul Daniel Frehley, quien nació el 27 de abril de 1951 en Nueva York, Estados Unidos, fue un guitarrista estadounidense, mejor conocido como Ace Frehley, Space Ace o Spaceman.

Este músico fue reconocido por formar parte del grupo de rock Kiss, en la que, junto con Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, fundó la banda e inició su famosa carrera musical en 1973.

Ace Frehley formó parte de Kiss desde 1973, y luego de grabar nueve álbumes de estudio con la conocida banda de rock, y para 1982 se separó de la banda para iniciar su carrera como solista.

Ace Frehley antes y después ı Foto: Redes Sociales

A pesar de esto, Ace Frehley regresó a ser guitarrista de Kiss en 1966, año en el que toda la formación original de la banda se reunió nuevamente, y luego de la gira Farewell Tour en 2002 de nuevo abandonó la banda.

Fuera de la banda Kiss, Ace Frehley lanzó álbumes en solitario, como Anomaly que fue lanzado en 2009, Space Invader que fue lanzado en 2014, Origins Vol. 1 que fue lanzado en 2016 y 10,000 volts que fue lanzado en 2024.