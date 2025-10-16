Paul Daniel Ace Frehley, guitarrista principal y uno de los fundadores de la icónica banda de rock KISS, falleció a los 74 años a causa de las heridas que sufrió tras una caída ocurrida el mes pasado, según informó su familia a través de un comunicado.

Muere Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS

De acuerdo con Variety, la familia del guitarrista fundador de KISS emitió el siguiente comunicado:

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas cuando dejó esta tierra.

“Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos sus fortalezas y amabilidad que otorgó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y más allá de la comprensión. Reflexionando sobre todos los increíbles logros de su vida, ¡la memoria de Ace seguirá viviendo para siempre!”.

Hace unas horas TMZ informó que el artista Ace Frehley se encuentraba “con soporte vital“. Además, según fuentes citadas por el mismo medio, el guitarrista de KISS habría sufrido una hemorragia cerebral tras haberse caído en su casa en septiembre.

El 6 de octubre, a través de la cuenta oficial de Instagram de Ace, su equipo emitió un breve mensaje en el que se informó que se cancelaron las fechas programadas para lo que restaba del año.

“Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus citas de 2025″, se lee en la publicación.

Por lo tanto, se puede intuir que Ace Frehley lidiaba con problemas de salud en los últimos meses, previo a su muerte. Sin embargo, el fallecimiento no deja de ser repentino y doloroso para los seguidores de KISS.

¿Quién era Ace Frehley, conocido por ser el guitarrista fundador de KISS?

Paul Daniel Ace Frehley es conocido por haber sido el guitarrista principal y miembro fundador de KISS, una de las bandas más influyentes del rock en inglés. Su trayectoria con el grupo es de gran relevancia para la banda, pues fue vital para crear el estilo único y el sonido de KISS desde sus inicios.

Ace se unió a KISS en 1973, después de responder a un anuncio en un periódico en busca de un guitarrista para una nueva banda. De este modo, trabajó junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss para formar el cuarteto original.

Adoptó el personaje de Spaceman o Space Ace, y escribió temas como “Shock Me” (1977), que está inspirada en un incidente real donde el músico recibió una descarga eléctrica en el escenario; así como “Cold Gin”, “Parasite” y “Rocket Ride”.