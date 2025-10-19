Exatlón México: Así fue el terrible accidente de Aristeo Cázares ¿Se va del programa? | VIDEO

Aristeo Cázares volvió a Exatlón México, pero hoy sufrió un terrible accidente durante el duelo de eliminación de este domingo 19 de octubre, por lo que la competencia se suspendió y hasta mañana se sabrá que pasará con la salud de Aristeo y el duelo.

Aristeo es una de las leyendas de Exatlón y por supuesto que era uno de los favoritos para salvarse en el duelo de eliminación, pero la situación dio un giro inesperado. Su hermano Ernesto Cázares está muy preocupado, incluso lloró al ver a su hermano gritando de dolor.

Así fue el brutal accidente de Aristeo en Exatlón México

Aristeo estaba compitiendo contra Luis en una nueva vuelta del juego por la eliminación. Estaban en la línea de salida arrancando la competencia.

Aristeo y Luis salieron a toda velocidad cuando segundos después el juego se detuvo. Aristeo tuvo un accidente que lo dejó en el piso.

Lo que sucedió es que Aristeo, mientras iba corriendo, tenía que pasar en medio de un aro de fuego y el pie se le atoró ahí, así que se resbaló de la plataforma y se lesionó fuertemente la rodilla.

Aristeo y Luis salen a luchar por su permanencia, sin embargo, un accidente frena la carrera de Cázares. pic.twitter.com/IOOOifcGS4 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 20, 2025

Sus compañeros pensaron que se había quemado con el aro de fuego, hasta que el propio Aristeo dijo que lo que le pasó es que cuando se le atoró el pie se le movió la rodilla y pues estaba llorando y gritando de dolor.

Llegaron los médicos y Aris no podía con el intenso dolor, llegaron integrantes azules y rojos a auxiliarlo, incluso su hermano Ernesto estuvo todo el tiempo a su lado.

Se lo tuvieron que llevar a una ambulancia en donde Ernesto lo acompañó y Antonio Rosique le dijo que estuviera tranquilo que se iba a recuperar.

Ernesto Cázares, triste por accidente de su hermano; confía en recuperación con terapia

Ernesto Cázares, con lágrimas en los ojos, dijo que estaba impactado porque su hermano nunca había gritado de dolor y que le dolía mucho verlo así.

Ernesto llora por accidente de su hermano Aristeo en Exatlón México ı Foto: Especial

Sin embargo, dijo que confía que su hermano va a estar bien y que va a recibir terapia para recuperarse de la terrible lesión en la rodilla.

Con esto, Ernesto nos da a entender que Aristeo posiblemente no pueda continuar en el programa y tendrá que irse a recuperarse.