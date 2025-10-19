¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Bebeee? Conoce su identidad

Bebee es uno de los personajes más tiernos de ¿Quién es la máscara? 2025 pues se trata de un bebé borreguito que emociona con su lindura y su voz, por lo que los fans quedarán cautivados con su botarga.

Las Pistas de Bebeee

En sus pistas que reveló el programa inicialmente se dio a conocer que Bebeee es un personaje lleno de sueños, magia e ilusión, además de que tiene una gran pasión por la música.

Aunque el personaje es masculino, al parecer será interpretado por una mujer, además destacan que tendría baja estatura por lo que detrás estaría una persona chaparrita, por lo que los fans ya quieren saber quién es la famosa que le dará vida a este tierno y simpático personaje.

Quién es Bebeee de ¿Quién es la máscara? 2025

Según los fans, Bebee de ¿Quién es la máscara? 2025 sería Briggitte Bozzo, quien cumpliría con lo de la estatura porque ella es muy chaparrita y tierna. Otra de las apuestas de los fans es que detrás de este personaje podría estar Mariana Botas, pero esto sería muy poco probable, ya que mientras el programa se grababa ella estaba encerrada en La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio para conocer más detalles de su personalidad y conocer su verdadera identidad.